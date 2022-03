Amici 21: quando inizia il serale, concorrenti e chi saranno i giudici

Il serale di Amici caratterizza sicuramente uno dei momenti maggiormente attesi del programma. Dopo i diversi mesi in cui i ragazzi, che hanno superato i casting, possono confrontarsi con sfide di canto e ballo, oltre che con i diversi professori di diverse categorie, il serale caratterizza il momento in cui mettere in gioco tutte le proprie conoscenze acquisite. Avendo una copertura serale, il serale è particolarmente ambito da tutti i ragazzi, oltre che dal pubblico: ma quando inizia il serale di Amici 21 e chi saranno i concorrenti ufficiali?

Quando inizia il serale di Amici 21?

Il serale di Amici 21 è previsto in 9 puntate, organizzate come di consueto secondo la struttura convenzionale del programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Ma quanto inizia il serale di Amici 21? Il debutto ufficiale è previsto per sabato 19 marzo 2022, dunque gli allievi avranno a disposizione altri giorni disponibili per provare a conquistare la maglia ufficiale del serale.

Le puntate in questione saranno, anche se non c’è ancora la sicurezza completa, registrare il giovedì e mandate in onda il sabato: il meccanismo di votazione sarà pensato da parte dei giudici e dei professori, dunque non ci sarà bisogno dell’intervento del televoto. Per quanto riguarda la finale, invece, dovrebbe essere mandata in onda in diretta, per permettere la votazione ufficiale del pubblico tramite televoto.

I concorrenti ammessi al serale di Amici 21

Non tutti i possibili concorrenti del serale di Amici 21 hanno ricevuto la maglia. Il programma televisivo, infatti, destina volta per volta le maglie del serale a cantanti e ballerini, in base alle loro prove e al giudizio dei professori: per questo motivo, sulla base dei posti stabiliti per il serale, sarà possibile aspettarsi determinati concorrenti ammessi al serale di Amici 21.

Categoria canto

La situazione della categoria canto è particolarmente complessa: il cambio squadra di Gio Montana, diventato allievo di Rudy Zerbi dopo l’eliminazione di Anna Pettinelli, ha sconvolto i piani di molti cantanti, tra i quali ci sono nomi di artisti che non hanno ancora ottenuto una maglia. Di seguito, sono riportati i nomi dei cantanti già ammessi al serale di Amici 21:

Sissi (Silvia Cesana)

Alex (Alessandro Rina)

Aisha Maryam Samb

Albe (Alberto La Malfa)

LDA (Luca D’Alessio)

Luigi Strangis

Per quanto riguarda gli ultimi due, la certezza ci sarà in occasione della puntata mandata in onda domenica 6 marzo 2022, ma la maglia è ufficiale.

Categoria ballo

La categoria ballo vede una situazione allo stesso modo spinosa, dal momento che già cinque artisti hanno ottenuto una maglia e restano soltanto in quattro in attesa di una possibile presenza al serale. I ballerini che hanno ottenuto una maglia sono:

Michele Esposito

Dario Schirone

Carola Puddu

John Erik De La Cruz

Serena Carella

Giudici e ospiti del serale di Amici 21

Per quanto riguarda i giudici e gli ospiti del serale di Amici 21, non si hanno ancora certezze relative ai nomi di Maria De Filippi, che saranno comunicati direttamente a pubblico e concorrenti del serale. Chiaramente, per quel che concerne i nomi dei giudici, è quasi certo che 2/3 dei giudici del serale di Amici 20 non troverà conferma: sembra essere stato confermato, infatti, Stefano De Martino, che aveva stupito per la sua capacità di gestire il ruolo perfettamente. Altri nomi particolarmente caldi sono quelli di Giorgia e Francesca Michielin, oltre che quello di Belen.