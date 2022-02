Amici 21: chi è al serale? Gli artisti che hanno ottenuto la maglia

Stanno per volgere al termine gli appuntamenti pomeridiani della ventunesima edizione di Amici tenuti tutte le domeniche su Canale 5 a partire dalle ore 14:00 e sono altri quattro i giovani talenti che potranno formare le squadre che si sfideranno al serale, scelti nella puntata mandata in onda il 27/02/2022. Gli allievi che già avevano ottenuto la maglia erano 5: Carola, Michele, Dario, Alex e Sissi; adesso potranno indossarla anche John Erik, Aisha, Serena e Albe. Ci sono da questo momento solo sei posti disponibili per il serale.

Che cosa è successo nella puntata di Amici mandata in onda il 27/02/2022?

I ragazzi di Amici si sono esibiti in una gara di cover giudicata dal gruppo di fama internazionale, di origine italiana, Il Volo:

Primo ad esibirsi LDA con “Baila (Sexy thing)” di Zucchero. Voto: 7,7.

Albe canta alcune sue barre sulla canzone “Let Her Go” dei Passengers. Voto: 7,5.

Aisha canta “A Change Is Gonna Come” di Sam Cooke. Voto: 8,2.

Gio Montana canta “E’ sempre bello” di Coez. Voto: 6,2.

Luigi si esibisce con “Power Of Love” dei Frankie Goes to Hollywood. Vito: 7,7.

Calma si esibisce con “Parole In Circolo” di Marco Mengoni.

Inoltre, non è mancata una grande sorpresa per i talentuosi giovani di Amici: gli OneRepublic, famosissimo gruppo che ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti del panorama internazionale pop e non solo, sceglieranno una voce facente parte della scuola, con cui duettare. Il Volo, dopo aver giudicato le cover dei ragazzi, è tornato per omaggiare Ennio Morricone.

La sfida e il giudizio di Adriano Pennino su “Una Vita in Vacanza”

I ragazzi: Gio Montana, Calma, Albe, Luigi e Aisha, attraverso una sfida a giro vengono giudicati da Adriano Pennino sulla canzone de Lo Stato Sociale, “Una Vita In Vacanza”. Canzone cominciata con difficoltà da Gio Montana, che non riesce a prendere il giusto attacco, impedendo anche al cantante successivo, Calma, di procedere con la canzone, motivo per cui la canzone viene fatta ripartire più volte. La sfida termina con la top three: Aisha, Luigi e Albe. Dopo questa esibizione Rudy Zerbi ha sottolineato alla Pettinelli che è stato Gio Montana, sbagliando l’attacco, a far andare fuori tempo anche Calma e gli altri.

Durante la puntata anche LDA e Luigi avrebbero potuto ottenere la maglia, ma Rudy ha deciso di non concederla, poiché in attesa di un’esibizione che lasci senza parole.

Categoria ballo: le sfide dei ragazzi di Amici

Si sono esibiti anche i giovani ballerini in una sfida giudicata da Gabriele Rossi, Emanuel Lo, Massimiliano Sodini. Sfida che termina con l’ultimo posto occupato da Nunzio, che in seguito ha avuto una lite con la maestra Celentano.