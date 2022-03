Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, ha nominato Amadeus, direttore artistico e conduttore delle edizioni di Sanremo 2023 e 2024. Dunque Amadeus arriverebbe a condurre 5 edizioni del Festival di Sanremo, record battuto solo da Pippo Baudo e Mike Buongiorno prima di lui. Decisione presa la mattina del 04/03/2022, durante un incontro tra Carlo Fuortes, Stefano Coletta, direttore del Prime Time e Amadeus, incontro durante il quale i tre hanno tenuto un lungo colloquio. Queste sono state le parole di Amadeus in seguito alla decisione presa: “Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”.

Chi conduce Sanremo 2023?

A seguito di una fase di consultazioni, la decisione è stata ufficialmente presa: il conduttore di Sanremo 2023 sarà Amadeus. Dopo il successo triennale del conduttore, culminato ufficialmente con un Sanremo 2022 che ha visto numeri vertiginosi, il contratto con il presentatore e direttore artistico è stato esteso per altri due anni.

Era stato già Fiorello, in maniera chiaramente scherzosa, ad anticiparlo durante le serate del Festival: il binomio Sanremo-Amadeus funziona perfettamente, ed è per questo che potrà essere osservato anche nel 2023 e 2024.

Il successo di Amadeus in Rai

Carlo Fuortes, al termine della settantaduesima edizione di Sanremo, era davvero soddisfatto dei risultati del bilancio: spettatori attivissimi, pubblico sempre in crescita e social impazziti, tanto da dichiarare: “Voglio fare un peana a Amadeus, ha condotto in modo perfetto”. E con una battuta aveva aggiunto: “Mi hanno consigliato di mettere Amadeus sul cavallo della Rai. Per me squadra che vince non si cambia”; poi aveva concluso dicendo, “ne parleremo con Amadeus, lui deve essere il primo a volerlo”.

Amadeus aveva dichiarato: “Sono onorato della proposta del dottor Fuortes, avremo modo di incontrarci e parlarne. Fare Sanremo per me è un lavoro molto lungo, ma vale per tutte le cose che faccio. C’è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria. Avremo modo di vederci e chiacchierare serenamente. Rai è casa mia”. Il presentatore sarà, inoltre, impegnato, a partire dal 19 febbraio con un nuovo programma: “Affari tuoi-formato famiglia”, che andrà in onda ogni sabato sfidando Maria De Filippi e C’è Posta Per Te in una gara a chi crea più audience.