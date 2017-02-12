Home Attualità Amici ex concorrenti Gossip: Stash fidanzato? Ecco la verità

di Redazione 12/02/2017

Stash, il leader dei The Kolors, dopo aver chiuso una lunga storia d’amore sarebbe di nuovo fidanzato? Lo suggerivano le ultime news di gossip, perché l’ex vincitore di Amici è apparso su Instagram Stories mentre in un locale sembra dedicare una canzone a Ginevra Lambruschi, la fashion blogger che di recente ha avuto una storia con Nicolò Bettarini, figlio di Stefano e di Simona Ventura. Sono bastate quelle immagini postate sul web per far parlare di amore in corso ma la verità è un’altra come ha confermato lo stesso Stash con un breve post sul suo profilo: “Ho letto da qualche articolo che mi sono fidanzato. E’ proprio vero, verissimo. Smettetela”. E Ginevra Lambruschi ha confermato che sotto non c’è nulla. Semplicemente lei e il cantante si sono visti in un noto locale di Milano, si sono conosciuti meglio e hanno parlato per tutta la sera scoprendo di avere cose in comune. Quindi è nata una bella amicizia, ma entrambi sono rimasti con i gruppi che li avevano accompagnati e la scelta di caricare quella canzone era solo perché lui glie l’aveva dedicata, senza secondi fini. Ultimamente però la ragazza, che si sta facendo largo nel panorama delle fashion blogger, è stata accosta a Nicolò Bettarini anche se è finita in fretta e senza un motivo vero come ha confessato lei stessa, ma anche all’ex tronista Gianmarco Valenza. Ora spunta Stash, però lei assicura che non c’è assolutamente nulla.

