Tina Cipollari gossip: intervista a Verissimo, parole forti contro Gemma Galgani

Tina Cipollari oggi pomeriggio è stata ospite di Verissimo. L’opinionista di Uomini e donne non ha perso occasione per attaccare Gemma Galgani. Ai microfoni di Silvia Toffanin ha confessato che non segue un copione e che la dama del trono over è la sua fonte d’ispirazione per le perle di saggezza che elargisce quotidianamente. Il marito Chico Nalli in più di qualche occasione l’ha criticata per il suo atteggiamento, ma non le ha mai dato consigli perché Tina Cipollari agisce sempre di testa sua.

Silvia Toffanin ha fatto molte domande che riguardano la sfera privata in particolare voleva sapere se i gossip sulla separazione dal marito Chico Nalli fossero infondati o se c’è stata davvero maretta. L’opinionista di UeD ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express ed è stata molto tempo lontana. Al ritorno ha accusato il marito di non essersi occupato dei figli e di averli lasciati troppo liberi. Tina Cipollari ha smentito tutti i gossip sulla crisi una volta per tutte, i litigi sono normalissimi quando una coppia è sposata da dieci anni. Chico Nalli e Tina Cipollari si sono conosciuti nel 2005 dietro le quinte di Uomini e donne. Lui era arrivato per corteggiare una ragazza ma con la Cipollari è stato amore a prima vista!

Durante l’intervista Tina Cipollari si è emozionata quando ha parlato del padre e del rapporto speciale che li univa. Era scontroso ma aveva un grande cuore. Ha ereditato da lui l’ironia e quando non la riconosceva più a causa della sua malattia la chiamava ‘Angela’, l’infermiera. Tina è una donna di fede, incredibile ma vero. La preghiera l’ha aiutata a superare la morte del padre. Prima di congedarsi dal pubblico, Silvia Toffanin le ha fatto i complimenti, Tina Cipollari a Uomini e donne è forte e combattiva ed è sempre al centro del gossip per i suoi teatrini con Gemma Galgani, ma in realtà è una donna come tutte le altre: eccezionale!