Home Attualità Fedez Gossip news, polemica per un autografo negato.

Fedez Gossip news, polemica per un autografo negato.

di Redazione 12/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il nuovo disco insieme a J-Ax sta andando benissimo e da un paio di settimane Fedez è in testa alle classifiche delle vendite, ma le polemiche non sembrano voler abbandonare il rapper milanese. Dopo la falsa notizia del loro arresto perché trovato in possesso di droga, adesso il giudice di X Factor è finito nel mirino per un autografo negato ad un ragazzino. Tutto è nato da una lettera inviata alla rubrica che la giornalista Concita De Gregorio tiene su ‘La Repubblica’. Una signora si è lamentata denunciando il fatto che qualche giorno fa quando Fedez e J-Ax erano in un centro commerciale di Genova per il classico ‘firmacopie’ un bambino di 10 anni si sia avvicinato al rapper per avere un autografo sul diario e non sulla copia del cd (comprato dal cuginetto che era con lui), ma Fedez si sia rifiutato perché doveva darlo soltanto sulla copertina del suo disco. Il bambino si è messo a piangere, la sicurezza lo ha allontanato e secondo la signora lui si è dimostrato un uomo piccolo. Fino ad ora Fedez e il suo staff non hanno voluto replicare, come invece avevano fatto in altre occasioni, ma il dubbio su quello che effettivamente è successo rimane. Intanto però nella sua testa c’è soltanto l’idea di rivedere la sua nuova fidanzata, Chiara Ferragni, che è stata impegnata all’estero per lavoro e che finalmente nelle prossime ore sarà di nuovo con lui.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp