Amore pensaci tu Anticipazioni Seconda Puntata: Luigi alle prese con la figlia Camilla

18/02/2017

Amore pensaci tu ieri sera si è rivelato un grandissimo successo, la fiction infatti è riuscita a incuriosire il pubblico con le sue storie bene intrecciate. Al centro delle anticipazioni della seconda puntata troviamo Luigi che dovrà gestire la gravidanza della figlia Camilla e i malumori della compagna Gemma.

Amore pensaci tu protagonisti: cos'è successo nella prima puntata?

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della fiction di Canale 5 Amore Pensaci tu, dove abbiamo avuto modo di conoscere meglio i suoi protagonisti Luigi, della compagna Gemma e la figlia sedicenne Camilla, dell'ex pubblicitario Marco che ha rinunciato al suo lavoro per aiutare la moglie Anna, seguendo da vicino l'ultimogenita figlia Penelope, di Francesco e del compagno Tommaso che si trovano a crescere la piccola Alessia, con una piccola intromissione della Tina. Tra i protagonisti però troviamo Elena e Jacopo che dopo la fine della sua carriera di calciatore vuole riconquistare sua moglie e i figlio... Solo che Elena nel frattempo ha deciso di rifarsi una vita con il migliore amico e procuratore Roberto.

Amore pensaci tu seconda puntata: Luigi e Jacopo riusciranno a risolvere i loro problemi?

La seconda punta di Amore pensaci tu si presenta già alquanto interessante... Al centro dell'attenzione troviamo proprio Luigi alle prese con la gravidanza della figlia Camilla, costretta a restare a riposo fino alla nascita del piccolo. Per questo motivo Luigi chiederà alla compagna Gemma di aiutarlo in questa situazione davvero complessa, anche se con la scusa cercherà di scappare ad alcuni doveri familiari. Nel frattempo però non mancheranno i malumori di Marco che, geloso del collega ed ex fidanzato di Anna, deciderà di riprendere la sua carriera da pubblicitario. La domanda che i fan si è posta alla fine della prima puntata è: riuscirà Jacopo a riconquistare la moglie Elena?
