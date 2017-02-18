Home Attualità Uomini e Donne anticipazioni ultima registrazione Trono Classico, Luca Onestini a rischio? Giulia Latini si elimina

di Redazione 18/02/2017

Durante l’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne è successo veramente di tutto, come è già stato ampliamente descritto: la scelta di Sonia Lorenzini, l’abbandono di Manuel Vallicella e la new entry Marco Cartasegna, ma che fine ha fatto Luca Onestini? Secondo le anticipazioni e le ultime news di gossip di oggi, 18 febbraio 2017, pare che anche la presenza dell’ex Mister Italia nel dating show di Maria De Filippi sia fortemente a rischio a causa del suo comportamento, tanto che l’ultimo rumors riguardante questo trono blu è spiazzante: Giulia Latini pare abbia scelto di eliminarsi e abbandonare UeD a causa della maleducazione dell’ex corteggiatore di Clarissa Marchese. Luca Onestini è cambiato da quando era corteggiatore della bella Clarissa Marchese: i fan di Uomini e Donne hanno visto una trasformazione in negativo. Diventare protagonista del Trono Classico di UeD non ha fatto bene all’immagine di bravo e dolce ragazzo guadagnata durante il suo passato di corteggiatore. Nelle ultime puntate e soprattutto nel corso dell’ultima registrazione, la quale andrà in onda su Canale 5 la prossima settimana (ma qui diamo alcune anticipazioni), il pubblico ha notato di come il tronista sia stato sgarbato con le sue corteggiatrici, Giulia Latini compresa. Dopo l’ennesimo Stai Zitta!, tra gli applausi del pubblico, la ragazza ha deciso di abbandonare lo studio: Giulia Latini quindi si elimina dal dating show di Maria De Filippi? La motivazione della furia del tronista Luca Onestini era data proprio dalle sue due corteggiatrici preferite: Giulia Latini e Soleil Anastasia Sorgè: le anticipazioni rivelano che nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico UeD, l’ex Mister Italia ha palesemente dichiarato di non fidarsi di entrambe. Il trono è a rischio, soprattutto ora che Giulia ha deciso di abbandonare il programma. Maria De Filippi, quest’anno, ha dimostrato poca pazienza e il ragazzo rischia di fare la stessa fine dei suoi colleghi, spianando la strada a un nuovo tronista. Luca andrà a riprendersi Giulia o la sua partecipazione a Uomini e Donne rischia di fallire miseramente a causa del suo orgoglio e del suo nervosismo?

