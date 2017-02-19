Home Attualità UeD anticipazioni Trono Over: Gemma e Michele, tutto finito

UeD anticipazioni Trono Over: Gemma e Michele, tutto finito

di Redazione 19/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tutte le emozioni che non arrivano dal Trono Classico le regale invece il Trono Over. Perché le anticipazioni di UeD confermano una svolta clamorosa che ancora una volta coinvolge Gemma Galgani: nelle ultime registrazioni infatti la storica ‘dama’ torinese ha scaricato, sembra per sempre, Michele D’Ambra Una decisione che probabilmente Gemma aveva già maturato prima della registrazione di Uomini e Donne, ma che è diventata palese in studio. La Galgani infatti ancora una volta ha ribadito di non voler dividere il suo nuovo amore con nessuno mentre Michele continua ad uscire anche con Cristina e non sembra avere nessuna intenzione di mollare. Un comportamento che lei non tollera anche perché le sembrava di aver capito che tra D’Ambra e la sua rivale non ci fosse più nulla e invece di recente si sono rivisti a Bari. In più Cristina ha riferito una frase poco carina da parte dell’uomo che ha detto di sentirsi come travolto da una valanga dopo le foto della coppia pubblicate su ‘Novella 2000’. Una rivelazione che ha fatto infuriare Gemma ma ancora di più Tina. L’opinionista di Uomini e Donne ha sempre accusato Michele di voler solo sfruttare la popolarità della Galgani per farsi conoscere. Alla fine comunque il ‘cavaliere’ pugliese si ritrova da solo perché sia Gemma che Cristina hanno deciso di non frequentarlo più. Anzi, quest’ultima ha deciso proprio di andarsene dalla trasmissione e così tutto ricomincia.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp