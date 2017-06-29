Home Intrattenimento Andrea Damante e Giulia De Lellis a Mykonos: polemica su Instagram

di Redazione 29/06/2017

La storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis procede a gonfie vele. I due ragazzi si sono conosciuti a Uomini e Donne e, da ormai un anno esatto dalla scelta, sono sempre più innamorati. La coppia condivide spesso foto di viaggi sui social e questa è stata la miccia per l’ennesima polemica su Instagram, visto che alcuni followers hanno commentato negativamente gli scatti. La coppia è stata in Sicilia e poi a Mykonos. In precedenza l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di UeD si sono spostati rispettivamente a Dubai, New York, Amsterdam e Londra. A viaggiare per il mondo non c’è nulla di male, ma qualcuno non deve aver gradito la condivisione dei viaggi, soprattutto in un periodo di crisi economica. Ma la parte femminile dei Damellis ha tirato fuori le unghie e risposto per le rime agli haters. Ad Andrea e Giulia viene contestato di spendere molto in viaggi, mentre c’è chi non ha la possibilità nemmeno di andare in vacanza. E’ un dato di fatto, ma Giulia De Lellis difende le scelte di coppia: in un post su Instagram reso noto dal sito Isa e Chia, l’ex corteggiatrice ha cercato di spegnere la polemica, dicendo che capisce che può risultare fastidioso, ma invece di essere gelosi, non sarebbe meglio essere felice per i Damellis? In fondo, non è colpa sua o di Andrea Damante se esiste gente meno fortunata. La polemica, però, non sembra placarsi, anche perché i Damellis, sempre con il post di Giulia De Lellis, continueranno a pubblicare le loro foto di viaggi proprio come hanno fatto con quello a Mykonos. La ragione è tutt’altro che far rosicare i fan, anzi: secondo la coppia, condividere le foto dei paesaggi e dei Paesi visitati strapperebbe un sorriso a chi, per ragioni economiche, non potrebbe permettersi di andare di persona in questi posti.

