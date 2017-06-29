Home Intrattenimento Temptation Island 4: una coppia a rischio squalifica?

di Redazione 29/06/2017

Lunedì è iniziata la quarta edizione di Temptation Island, e le polemiche sono già scoppiate come un incendio in estate. Andando nel particolare, quasi tutte le sei coppie, dopo essere state costrette a dividersi, sono già in crisi, chi più, chi meno. E una di quelle più in crisi è sicuramente quella composta da Valeria Bigella e Alessio Bruno. Il ragazzo, una volta che si è separato dalla fidanzata Valeria, ha iniziato a conoscere meglio le varie tentatrici e i suoi compagni di avventura, lamentandosi con loro della sua fidanzata. E ovviamente è scoppiata una vera e propria bufera sui social in quanto molti hanno puntato il dito nei confronti di Alessio. Ma le ultime news sulla coppia di Temptation Island 4 Valeria e Alessio potrebbe mettere i ragazzi nei guai: come regolamento, anche a Temptation Island 2017 non partecipano coppie già sposate, mentre sembra che i ragazzi siano convolati a nozze ben 4 anni fa. E sono in tanti adesso a chiedersi se la Redazione del reality show di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia potrebbe prendere dei provvedimenti seri: Valeria e Alessio sono a rischio squalifica. Valeria Bigello e Alessio Bruno si siano sposati ben 4 anni fa all’estero. Un matrimonio celebrato ai Caraibi che, a quanto sembra, non sia stato registrato in Italia. La polemica impazza: la coppia ha infranto il regolamento di Temptation Island 4, il quale prevede che partecipino solo coppie fidanzate, o è il contrario? Il sito kataweb.it, però, ha riportato la smentita di questo pettegolezzo dalla stessa Valeria sul suo profilo personale Facebook, comunicando che era solo un San Valentino diverso e non erano nozze. Basterà la smentita di Valeria Bigella a buttare acqua sul fuoco, o la polemica divamperà ancora? A quanto sembra, la Redazione sta facendo le opportune verifiche e nelle prossime puntate conosceremo il destino di tutte le sei coppie di Temptation Island e se Valeria e Bruno verranno squalificati o meno dal game.

