Home Attualità UeD Marco del trono over ha lasciato il lavoro, ecco perchè

UeD Marco del trono over ha lasciato il lavoro, ecco perchè

di Redazione 29/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Per nove mesi abbiamo conosciuto Marco Firpo prima come nuovo protagonista del Trono Over di Uomini e Donne e poi come compagno di Gemma Galgani ma alcuni particolari del suo passato fino ad oggi non erano ancora emersi. Ora però l'uomo ha fatto un po' di chiarezza anche sulle news di gossip che parlavano di un suo titolo nobiliare e di ricchezze misteriose quelle quali non si sapeva bene l'origine. Intervistato dal settimanale 'DiPiù Tv', Marco Firpo ha confermato di non essere un conte, come qualcuno invece aveva voluto far credere nei mesi scorsi, ma di arrivare anzi da una famiglia di origini umili. Ha studiato, è diventato odontotecnico e ha lavorato per diversi anni come informatore scientifico portando in giro i medicinali nuovi come rappresentante. La vera mossa vincente però é stata quella di aprire insieme ad un paio di soci due centri medici polifunzionali e quando è stato colpito da un grave problema di salute ha deciso di dire basta con il lavoro. Con i soldi, tanti,che aveva guadagnato ha comprato alcuni appartamenti e una vigna, così oggi può vivere di rendita. Oggi infatti, nonostante a 54 anni possa ancora avere una vita lavorativa, preferisce stare tranquillo perché con quello che gli rendono le sue proprietà sta bene. “Ho una casetta a Framura a pochi metri dal mare, non bevo, non fumo, ho la stessa auto da tredici anni e per risparmiare l’acqua mi lavo al mare anche in inverno”. E adesso c'è anche Gemma, la donna con la quale ha confessato di poter invecchiare, anche se non si vuole illudere.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp