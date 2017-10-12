Branko e le stelle di oggi: oroscopo fortunato per Cancro

Le previsioni dell'oroscopo di Branko per oggi sorridono al segno del Cancro. Il 12 ottobre 2017 inizia una nuova fase perché si formano degli aspetti interessanti con gli altri pianeti. E non dimentichiamo che Giove è in Scorpione dopo 12 anni con effetti inaspettati anche sull'oroscopo di oggi. Scopriamo subito le previsioni di Branko.

Previsioni segni di Acqua e Fuoco dell’oroscopo di Branko di oggi 12 ottobre 2017

Ariete: Vi sentite irritati e non potrebbe essere diversamente visto che questo è il mese della Bilancia, avete comunque a disposizione una piccola fonte di energia per affrontare la famiglia, attenti allo stomaco; Leone: La Luna che si cala nelle acque del Cancro è troppo umida e dovete far fronte a dei piccoli dolori reumatici. Nelle attività imprenditoriali non ci sono impedimenti, possibili aumenti di spese per la famiglia; Sagittario: L'ultimo quarto di Luna influenza la capacità di rinnovamento e ci saranno dei veri e propri stravolgimenti nei rapporti privati e professionali, non perdetevi d'animo, voi siete il segno dell'ottimismo; Cancro: La Luna piena in Ariete la scorsa settimana ha scatenato l'alta marea, oggi potete sistemare le cose e chiudere quelle che proprio non vanno; Scorpione: Aumentano gli impegni di lavoro, le proposte e le occasioni propizie, si muove anche il settore immobiliare una notizia che piace ai giovani innamorati del segno che non vedono l'ora di metter su famiglia; Pesci: L'ultimo quarto in Cancro è positivo per voi, questa fase infatti è preziosa per gli affari. Tra due giorni arriva Venere e penserà anche all'amore.

Oroscopo del giorno di Branko, ultime previsioni segni di Aria e di Terra

Toro: Gli affari crescono grazie a Venere e voi tenete sempre i pieni ben saldi per terra. Giove avanza e invita le coppie a fissare la data del matrimonio; Vergine: Ottima la riuscita nel settore professionale grazie all'ultimo quarto che favorisce gli incontri giusti. Fase poco romantica, la luna calante spegne la passione; Capricorno: La Luna all'ultimo quarto in Cancro è opposta a Plutone e quadrata a Mercurio, questo significa che oggi è meglio non rischiare. C'è molta tensione nell'aria e cercate di non mischiare le questioni private con quelle pubbliche; Gemelli: Poco spontanei in amore perché Venere vi provoca sino a sabato, secondo l'oroscopo di Branko oggi vi dovete occupare prima della salute e poi dei soldi; Bilancia: Giove vi ha abbandonati e la Luna all'ultimo quarto è aggressiva, state attenti ai collaboratori e ai soci, fidatevi solo delle amicizie, le stelle cambiano presto non preoccupatevi; Acquario: Mercurio, il pianeta dei viaggi, oggi vi spinge lontano e vi invita a cercare altrove quello che non avete ancora conquistato. Si può costruire qualcosa, il vento è favorevole e le stelle iniziano a muoversi.