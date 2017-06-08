Home Attualità Andrea e Giulia di UeD, annunciano una grande sorpresa per i fans

di Redazione 08/06/2017

Negli ultimi mesi hanno deciso di non comparire più come coppia in televisione, anche se la loro vita privata in compenso va benissimo, ma Andrea Damante e Giulia De Lellis continuano a fare notizia e presto faranno un bel regalo a tutti i loro fans. Lo dimostra l'ultimo post su Instagram dell'ex corteggiatrice romana che ha caricato un'immagine della coppia mentre si sta sottoponendo al trucco prima di uno shooting fotografico o un video (ancora non è chiaro) accompagnando lo scatto con un enigmatico “ATTENZIONE ATTENZIONE…lavori in corso per voi!”. Un post che subito ha scatenato la fantasia dei fans dei Damellis (sono più di 100mila soltanto su Instagram): qualcuno ha immaginato che all'ultimo la coppia di Uomini e Donne abbia deciso di accettare la proposta della produzione di Temptation Island 2017 e partecipare al docu reality di Canale 5, altri invece pensano a progetti diversi legati forse al lancio della loro nuova collezione di costumi. E in effetti le ultime anticipazioni tv davano per certa la presenza di Andrea Damante come concorrente nel contest The Hottest Swimsuits 2017 in programma dal 15 giugno su MTV HD al quale parteciperanno altri ex di Uomini e Donne come Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Claudio Sona e Mario Serpa, Manuel Vallicella, Giulia Latini e Martina Luchena. L'ex tronista veronese non ha mai smentito la notizia e se così fosse, sarebbe impossibile per lui essere anche in Sardegna per Temptation Island 2017. Presto comunque la coppia di UeD ci farà sapere e i fans sono già in fibrillazione.

