Anticipazioni Uomini e Donne: il dramma di Diego Daddi ed Elga Enardu

di Redazione 08/06/2017

Diego Daddi ed Elga Enardu sono una delle coppie storiche del Trono Classico di Uomini e Donne, anche se i due si sono fidanzati al di fuori della trasmissione di Maria De Filippi. Negli anni, a dispetto di molti, la gemella di Serena Enardu e il suo compagno hanno dimostrato una forza e un amore solido rispetto alle altre coppie, capace di affrontare ogni dolore e ogni dramma. La tronista e il corteggiatore sono riusciti a superare molti problemi uscendone più uniti che mai, al punto che secondo le anticipazioni e i gossip, i due convoleranno a nozze per coronare il loro sogno d’amore. Diego Daddi ed Elga Enardu stanno vivendo un dramma riguardante la loro vita privata. I due hanno più volte dichiarato di volere un bambino, anche prima del matrimonio, ma questo figlio non sembra arrivare mai. In molti sospettano che ci siano dei problemi di salute, cosa molto comune per moltissime coppie, ma in realtà, nonostante questo dolore, la coppia di UeD non si è mai divisa e appare sempre unita e innamorata. Le nozze, inoltre, avevano già una data prestabilita, ma che i de hanno dovuto annullare per l’ennesimo dramma familiare. Le anticipazioni sulla coppia del Trono Classico Diego Daddi ed Elga Enardu riportano un dramma, nello specifico un lutto: è morta la nonna di Diego e la coppia ha voluto rimandare le nozze a pochi mesi dal coronamento del sogno. La nonna, per Daddi, è considerata come una seconda mamma del corteggiatore, quindi la coppia ha saggiamente rimandato il matrimonio. Non è quindi vero che Elga e Diego prenderanno parte a Temptation Island, come si era ipotizzato in un primo momento. Per ora, comprensibilmente, non c’è una data, ma si prevede che il 2018 sia l’anno giusto per indossare l’abito da sposa e coronare il sogno d’amore.

