Temptation Island 2017, conferme e smentite sulle coppie

di Redazione 08/06/2017

Sabato 10 giugno finalmente cominceranno le riprese di Temptation Island 2017, quarta edizione del docu reality voluto da Maria De Filippi e ormai sembra chiaro che la redazione del programma abbia voluto puntare anche sulle coppie di Uomini e Donne ma con moderazione. Tanti infatti si sono chiamati fuori anche se avrebbero potuto partecipare e fra questi all'ultimo anche Luca Onestini e Soleil Sorgé mentre Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo ci saranno. L'assenza di Luca e Soleil, coppia di Uomini e Donne che invece solo fino a qualche giorno fa sembrava certa di fare parte del cast di Temptation Island 2017 è comunque un'anticipazione tv clamorosa e ci sono versioni differenti sulla loro assenza. C'è chi dice che i due ragazzi hanno preferito vivere la loro prima estate insieme lontano dalle telecamere per cementare ancora di più la storia e non rischiare di mettere in gioco i loro sentimenti di fronte alle telecamere del docu reality, ma anche chi parla di un'esclusione in corsa da parte della produzione perché ormai si trattava di due volti troppo inflazionati, soprattutto quello dell'ex tronista che un anno fa era già stato 'tentatore' e poi era arrivato nel dating show di Canale 5 come corteggiatore. Non sembrano invece esserci dubbi di Riccardo e Camilla anche in base ad un'ultima segnalazione al blog Isa e Chia di una ragazza che giura di averli visto imbarcarsi insieme su un aereo in direzione Sardegna. Stanno insieme da sei mesi, l'ex tronista e la sua scelta, e finora hanno saputo costruire un bel rapporto convivendo a Roma ma nessuno può scommettere che usciranno più forti dopo Temptation Island 2017.

