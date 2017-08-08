Andrea Melchiorre e Giulia Latini stanno insieme, ecco la conferma
di Redazione
08/08/2017
Andrea Melchiorre e Giulia Latini stanno insieme... Sono davvero loro la nuova coppia dell'estate 2017? I due ragazzi, che lavorano anche per la stessa agenzia, sono sempre più vicini e secondo alcuni rumors la conferma del loro amore sarebbe già arrivata. Andrea Melchiorre e Giulia Latini dunque stanno insieme? I ragazzi non hanno mai commentato la news di gossip, anche se non hanno mai cercato di smentirla. Dopo Temptation Island il bel Andrea Melchiorre pare che abbia tentato un approccio anche con Sara Affi Fella, la ragazza napoletana però ha sempre dichiarato di averlo rifiutato e di considerarlo un amico, anche se per lui probabilmente non era così. Il bel tentatore e ex corteggiatore a quanto pare è alla ricerca del vero amore e potrebbe aver trovato l'anima gemella proprio in Giulia Latini, la quale così rinuncerebbe al trono in Uomini e Donne. Andrea Melchiorre e Giulia Latini in queste settimane sarebbero sempre più vicini l'uno all'altra... Alcuni indizi sono anche apparsi sul profilo Instagram di Andrea Melchiorre, o per meglio dire nelle Stories pubblicate dal modello. A questo punto non resta che chiedersi: quando arriverà la conferma della love story tra i due corteggiatori?
Andrea Melchiorre e Giulia Latini, gli indizi della storia su InstagamGiulia Latini e Andrea Melchiorre stanno insieme? I ragazzi non hanno mai davvero smentito la news di gossip e alcune tracce del loro rapporto ai troverebbero anche su Instagram. I follower infatti hanno notato come accanto Andrea Melchiorre si intraveda sempre una figura femminile ma non solo... Giulia Latini inoltre frequenterebbe gli stessi posti del ragazzo. Sono tutte strane coincidenze?
