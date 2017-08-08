Morto Maicol Segoni: ha partecipato a Tamarreide

Attore, doppiatore e personaggio televisivo è scomparso a 34 anni. Le cause della morte improvvisa

Lutto nel mondo dello spettacolo, Maicol Segnoni è morto a 34 anni. Il giovane ha perso la vita in a causa di un incidente la cui dinamica è al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime informazioni diffuse, Maicol è deceduto in seguito ad un frontale avvenuto ieri alle prime luci dell’alba in località Castroncello, nel comune di Castiglion Fiorentino. L’attore era alla guida della sua auto e dopo il terribile impatto sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno trasportato presso l’ospedale della Fratta. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato trasferito al policlinico Le Scotte di Siena dove è deceduto questa mattina.

Maicol Segoni era un personaggio poliedrico, attore, doppiatore e personaggio televisivo. Era nato a Foiana della Chiana in provincia di Arezzo e aveva deciso di inseguire il suo sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Ha partecipato a molti film tra cui ‘Io e Marylin’ di Leonardo Pieraccioni e nel suo curriculum ci sono diversi ruoli in fiction e sitcom. Sicuramente molti di voi lo ricorderanno per la sua partecipazione al reality Mediaset: Tamarreide.

Maicol Segoni accusato di omofobia a Tamarreide

Segoni nel 2011 ha partecipato al docu-reality di Italia 1 Tamarreide condotto da Fiammetta Cicogna per corteggiare la barista Melissa. Purtroppo il programma venne aspramente criticato e anche Maicol finì al centro della polemica, insieme ad altri concorrenti, per dichiarazioni omofobe. Il toscano scrisse anche una lettera al portale Gay.it per difendere il cast. Maicol Segoni era determinato e volitivo, a proposito di Tamarreide disse che per far parte del mondo dello spettacolo, un ragazzo doveva fare anche cose molto lontane dal suo modo di essere. Eppure era contento di quell’opportunità ma un brutto incidente ha spezzato i suoi sogni a 34 anni.