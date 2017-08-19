Federica Pellegrini fidanzata con Gabriele Detti? Nuovo amore a bordo piscina
di Redazione
19/08/2017
Federica Pellegrini fidanzata con Gabriele Detti? Un nuovo amore potrebbe essere nato a bordo piscina per la Pellegrini. Dopo le ultime imprese per la nuotatrice italiana tutti speravano in una riconciliazione con Filippo Magnini, ma a quanto pare i due hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Ma per Federica però potrebbe esser già arrivata una nuova storia.. Federica Pellegrini sta vivendo la sua estate tra vacanze e competizioni varie. Dopo l'esperienza di Budapest ecco che il gossip italiano è tornato a puntare i riflettori sulla vita sentimentale della nuotatrice. Se l'anno scorso sempre in estate parlavamo di matrimonio per Federica Pellegrini e Filippo Magnini, oggi invece ci troviamo a raccontare una nuova ipotetica storia d'amore per la nuotatrice con Gabriele Detti. I due ragazzi, secondo i rumors del gossip, avrebbero condiviso insieme tanti momenti in occasione della competizione tenutasi a Budapest... Una cosa che si è riflessa anche sui social network dove Federica Pellegrini e Gabriele Detti si scambierebbero diversi like e commenti. La domanda che amaramente anima i fan della Pellegrini riguarda proprio Filippo Magnini: è dunque davvero finita la loro storia d'amore?
Federica Pellegrini il flirt con Gabriele Detti dopo Filippo MagniniFederica Pellegrini e Filippo Magnini ormai da tempo hanno separato le loro strade, e la nuotatrice potrebbe addirittura trovato un nuovo amore. Secondo alcuni rumors del gossip italiano Federica Pellegrini starebbe vivendo un flirt con il collega ventiduenne Gabriele Detti. La simpatia che lega i due sarebbe nata non molto tempo fa a Budapest, anche se per il momento sia Federica Pellegrini che Gabriele Detti preferiscono tacere sull'ipotetico gossip che li riguarderebbe da vicino.
Articolo Precedente
Android O è Android Oreo: data di uscita e novità della versione 8.0
Articolo Successivo
Andrea Melchiorre nuovo tronista di Uomini e Donne: "Si, perché no!"
Redazione