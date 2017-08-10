Gossip Andrea Melchiorre su Giulia Latini: "Ci frequentiamo"
di Redazione
10/08/2017
Andrea Melchiorre e Giulia Latini nuovamente al centro del gossip. Gli ex corteggiatori farebbero dunque coppia fissa? A svelare il mistero è stato Andrea Melchiorre che ha dichiarato: "Ci frequentiamo". Dopo la fine di Temptation Island per Andrea Melchiorre si è subito parlato di amore. Alcuni rumors lo volevano accanto a Sara Affi Fella, ma la bella napoletana ha deciso di dare un'altra opportunità a Nicola Panico... Andrea Melchiorre però a quanto pare è sempre stato attratto da Giulia Latini, i due infatti si sarebbero conosciuti grazie all'agenzia per la quale lavorano. Comunale sia tra Andrea Melchiorre e Giulia Latini la scintilla è scoccata, ma ancora non del tutto. A spiegate come stanno veramente le cose è stato lo stesso Andrea Melchiorre in un video messaggio esclusivo al magazine di gossip Isa & Chia. Dopo vari appostamenti, indizi, foto, tag, ecc... L'ex tentatore di Temptation Island, finalmente ha risposto alle infinite domande poste dai fan e lettori del magazine confessando: "Si, io e Giulia Latini ci frequentiamo". Quindi salta così il trono per Giulia Latini?
Andrea Melchiorre e Giulia Latini, il gossip diventa realtà?Andrea Melchiorre e Giulia Latini si frequentano ufficialmente! A spiegare tutto è stato l'ex tentatore dichiarando che i due si frequentano come spesso accade ai ragazzi della loro età. L'amore dunque non è ancora scoccato ma non dovrebbe tardare ad arrivare. Giulia Latini dunque ha trovato il suo amore fuori dal mondo di Uomini e Donne? Secondo alcuni rumors la ragazza avrebbe già rifiutato il trono proprio per via di Andrea Melchiorre, sarà vero?
