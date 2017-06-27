Home Intrattenimento Andreas Muller dopo Amici 16: i nuovi progetti del ballerino

di Redazione 27/06/2017

Andreas Muller è il vincitore di Amici 16 e, dopo l’avventura nel talent show di Maria De Filippi, ha fatto il punto della situazione sui suoi nuovi progetti grazie a una intervista a Radio Free Station. Si nota subito che Andreas non ha perso la testa nonostante la popolarità e il successo che lo ha travolto grazie al programma, anzi, ci tiene alle sue responsabilità e a mantenere i piedi per terra. Ma si è tolto qualche sassolino dalla scarpa ovvero ha speso qualche parola anche per chi non ha creduto in lui (ovvero l’insegnante Garrison), oltre che elogiare alcuni suoi compagni di avventura, soprattutto il suo grande amico Riccardo Marcuzzo, detto Riki. Andreas Muller non si aspettava di vincere Amici 16: ha dichiarato a Radio Free Station che amici e parenti lo hanno sempre sostenuto, anche perché lui non si definisce un sognatore, bensì un ragazzo con la testa sulle spalle. Riccardo Marcuzzo, allievo di Canto nella Scuola di Maria De Filippi, è una delle persone che lo ha aiutato a superare le difficoltà incontrate lungo il percorso nel talent, tanto che considera Riki un fratello, visto che entrambi hanno dei progetti insieme oltre alla grande amicizia che li lega. E su Garrison, Andreas Muller sostiene che l’insegnante di Ballo non lo detestava, ma aveva dei gusti diversi. Inoltre, secondo l’opinione del vincitore di Amici 16, Garrison Rochelle non odia il suo modo di ballare, bensì che non gli piaccia. Ma questo ostacolo lo ha aiutato a crescere e ad affidarsi a Veronica Peparini. I sogni di Andreas sono viaggiare tanto, magari studiare all’estero e lavorare o con Marco Mengoni, o star internazionali come Justin Bieber, non solo per danzare, bensì anche recitare.

