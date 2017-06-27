Temptation Island 2017: il web contro Selvaggia Roma
di Redazione
27/06/2017
La prima puntata di Temptation Island 2017 è andata in onda su Canale5: il programma condotto da Filippo Bisciglia ha vinto la serata, anche perché le coppie hanno già dato modo di far parlare di loro nel bene e nel male, soprattutto quella formata da Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. I due hanno preso parte al programma discutendo dal primo minuto di trasmissione, litigando e, una volta divisi, hanno dato spettacolo con le loro reazioni ai video. Francesco, dopo aver sentito che nel villaggio delle fidanzate, Selvaggia ha iniziato a dire ai tentatori e alle altre ragazze delle parole poco gentili verso il suo compagno, è scoppiato a piangere, disapprovando e criticando la gelosia eccessiva della ragazza. E anche il web sembra essere contro Selvaggia Roma di Temptation Island 4. Selvaggia e Francesco sono fidanzati da 5 anni e partecipano a Temptation Island 2017 per capire se la storia può andare avanti nonostante, dopo un presunto tradimento del ragazzo, non abbia più fiducia in lui. Il ragazzo sostiene di non averla mai tradita e che lei è eccessivamente gelosa e possessiva. Selvaggia invece ha dichiarato di essere stufa del modo in cui viene trattata dal su compagno: il web, o almeno la sua maggioranza, è concorde nel dire che la Roma è pesante e insopportabile. Diverso invece il parere delle altre fidanzate, pronte a consolarla e a supportarla. Anzi, sembra che tra lei e Camilla Mangiapelo sia nata una bellissima amicizia. Se Francesco piange, nel corso del primo falò di Temptation Island 2017, Selvaggia Roma ha avuto modo di vedere i video del fidanzato e ha scoperto che è attratto da una delle tentatrici, Desiree: dapprima la ragazza si è solo messa a piangere, poi vedendo gli altri video, ha perso veramente le staffe e una volta tornata al villaggio delle fidanzate, ha preso a calci una sedia. Saranno loro la prima coppia a scoppiare?
Articolo Precedente
Andreas Muller dopo Amici 16: i nuovi progetti del ballerino
Articolo Successivo
Gossip Soleil Sorge e Luca Onestini si sono lasciati, finalmente la conferma
Redazione