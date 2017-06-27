Temptation Island 2017: il web contro Selvaggia Roma

La prima puntata diè andata in onda su Canale5: il programma condotto daha vinto la serata, anche perché le coppie hanno già dato modo di far parlare di loro nel bene e nel male, soprattutto quella formata da. I due hanno preso parte al programma discutendo dal primo minuto di trasmissione, litigando e, una volta divisi, hanno dato spettacolo con le loro reazioni ai video. Francesco, dopo aver sentito che nel villaggio delle fidanzate, Selvaggia ha iniziato a dire ai tentatori e alle altre ragazze delle parole poco gentili verso il suo compagno, è scoppiato a piangere, disapprovando e criticando la gelosia eccessiva della ragazza. E anche ilsembra esseredi Temptation Island 4.sono fidanzati da 5 anni e partecipano aper capire se la storia può andare avanti nonostante, dopo undel ragazzo, non abbia più fiducia in lui. Il ragazzo sostiene di non averla mai tradita e che lei è eccessivamente gelosa e possessiva. Selvaggia invece ha dichiarato di essere stufa del modo in cui viene trattata dal su compagno: il web, o almeno la sua maggioranza, è concorde nel dire che la Roma è pesante e insopportabile. Diverso invece il parere delle altre fidanzate, pronte a consolarla e a supportarla. Anzi, sembra che tra lei esia nata una bellissima amicizia. Se Francesco piange, nel corso deldi Temptation Island 2017, Selvaggia Roma ha avuto modo di vedere idel fidanzato e ha scoperto che è attratto da una delle tdapprima la ragazza si è solo messa a piangere, poi vedendo gli altri video, ha perso veramente le staffe e una volta tornata al, ha preso a calci una sedia. Saranno loro la prima coppia a scoppiare?