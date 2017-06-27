Uomini e Donne, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta presto sposi?

Il gossip di, riguarda una delle coppie appena formate a! A dispetto di chi non avrebbe puntato nulla sulla loro storia d’amore, nata durante il Trono Classico, sembra che i due fidanzati pensino seriamente alle nozze. Il rifiuto a corteggiare Rosa da parte diha portato la ragazza salernitana al suo grande amore, dapprima con la conoscenza e poi con la scelta verso Pietro, giovane avvocato con cui ha già progettato tante cose di lavoro e di vita privata. La coppia di Uomini e Donne sta per ora progettando la convivenza, ma le nozze saranno probabilmente nel 2018. Le presentazioni in famiglia sono state fatte e chissà se Pietro Tartaglione ha chiesto la mano di Rosa Perrotta, non con un anello, quindi in maniera tradizionale, bensì con un. Entrambi i fidanzati si sono fatti tatuare la frase in inglese, ovvero la mia prima volta, postando il tutto su Instagram e raccogliendo in poche ore moltissimi like e commenti positivi da parte dei fans della coppia di, i quali alla notizia delledei loro beniamini non staranno più nella pelle. Ma perchénon celebrano ilsubito? I due fidanzati sono molto impegnati col lavoro: Rosa sta lavorando a unacon l’aiuto di Adele, sorella di Pietro, e i suoi due fratelli, mentre Pietro lavora come modello e come avvocato nello studio di famiglia. Prima di coronare il loro sogno d’amore, preferiscono costruire una base solida lavorando. Fans della coppia, non vi preoccupate che vedremo presto Pietro e Rosa sposi, mentre Mattia Marciano è tra i papabili per il Trono Classico di settembre.