Android O è Android Oreo: data di uscita e novità della versione 8.0
di Redazione
21/08/2017
L’azienda di Mountain View sta per lanciare l‘ultimo upgrade del sistema operativoIl nuovo aggiornamento di Android si chiamerà Oreo e sarà rilasciato dall'azienda di Mountain View nella giornata di oggi, 21 agosto 2017. Si potrà vedere nei nuovi smartphone Google Pixel e per i passati Google Nexus. Molte le novità che la versione 8.0 ha in serbo, e molti appassionati di tecnologia si aspettano che oggi, oltre all’eclissi solare, si assista alla presentazione dei nuovi smartphone top di gamma. Vediamo quali sono le novità di Android O.
Android Oreo: data di uscita e caratteristichePrima di tutto, è stato risolto il mistero del nome: Android O è Android Oreo. Gli sviluppatori avevano depistato gli utenti presentando nell’ultima Beta un polpo, Octopus in inglese, ma Google si sa che nomina Android come i dolci, quindi il nuovo sistema operativo non poteva che chiamarsi come i celeberrimi biscotti. Nella pagina dedicata alla versione 8.0, Google ha posto un countdown: la data ufficiale di uscita sarà oggi, 21 agosto 2017 alle 20.40 ora italiana, quindi manca poco per aggiornare alla nuova release il proprio smartphone. I vantaggi di Android Oreo sono notevoli: gli sviluppatori della versione Android 8.0 si sono concentrati sulla sicurezza, pur non trascurando gli strumenti per permettere agli utenti di avere prodotti capaci di interagire al massimo nelle attività quotidiane. La funzione Doze e Doze on the Go sarà incrementata: non solo risparmio energetico, bensì maggiore durata della batteria, con limiti automatici per le app in background, poi alcune funzioni usabili in modalità sviluppatore, come le notification channels e l’API per il riempimento automatico, ma ci saranno nuove feature per la gestione delle finestre multiple e e una modalità PiP, ovvero Picture in Picture, per rispondere a un messaggio mentre si continua a guardare un video, ad esempio.
