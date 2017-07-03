Home Intrattenimento Temptation Island 2017 Valeria e Alessio: il ragazzo ha ceduto a Carmen?

di Redazione 03/07/2017

Mancano poche ore alla messa in onda su Canale5 di Temptation Island 2017, il reality show delle coppie condotto da Filippo Bisciglia. Sei coppie di fidanzati e fidanzate vivranno 20 giorni separati nei rispettivi villaggi per testare il loro amore e capire meglio la loro relazione. Il gossip impazza sui fidanzati più famosi, ovvero Riccardo e Camilla, anche grazie ai promo che rivelano essere loro i protagonisti del primo confronto davanti al falò. Ma in Sardegna tira aria di tempesta anche per la coppia Valeria Bigella e Alessio Bruno. A quanto pare, il ragazzo avrebbe ceduto alle avances di una tentatrice, Carmen, mettendo in crisi il rapporto con la fidanzata. Secondo gli spoiler della seconda puntata di Temptation Island 2017, Valeria e Alessio, già in crisi, potrebbe essere una delle coppie a scoppiare. La ragazza sarda vedrà un video in cui Alessio sarà intento a darsi da fare con una delle tentatrici single, Carmen. La posizione del ragazzo era già in bilico, visto che la scorsa puntata non faceva che dire ai compagni di avventura che sentiva più la mancanza del gatto invece che della ragazza, oltre a svelare particolari intimi della loro relazione. Questo ha scatenato un mare di polemiche e gli utenti dei social hanno voluto prendere le difese della fidanzata, la quale finora ha tenuto un comportamento esemplare. Alessio ha fatto l’amore con Carmen a Temptation Island 2017? Quello che il gossip rivela è che il fidanzato di Valeria Bigella arriverà a chiedere alla tentatrice di appartarsi con lui per trascorrere del tempo insieme, senza l’occhio vigile delle telecamere che riprendono il Villaggio delle Fidanzate e il Villaggio dei Fidanzati 24 ore su 24, tutti i giorni: perché lo ha fatto? Alessio supererà il limite? E soprattutto, quale sarà la reazione di Valeria? Non resta che attendere stasera alle 21.15 su Canale5!

