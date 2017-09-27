Home Intrattenimento Anna Tatangelo dopo Gigi D'Alessio trova l'amore con Jacopo?

Anna Tatangelo dopo Gigi D'Alessio trova l'amore con Jacopo?

di Redazione 27/09/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Anna Tatangelo dopo Gigi D'Alessio.... A quanto pare i due cantanti hanno deciso di separare per sempre le loro strade, tanto che Lady Tata potrebbe aver trovato l'amore insieme a Jacopo. Ma lui chi è? Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono lasciati? Poco tempo fa Gigi D'Alessio in occasione di un'intervista rilasciata a La vita in diretta ha chiesto al mondo del gossip un po' di privacy per difendere se e la sua famiglia. Che sia dunque finita con Anna Tatangelo? A quanto la storia d'amore tra i due cantanti napoletani è davvero arrivata al capolinea, nonostante nell'arco di questa estate sia Anna Tatangelo che Gigi D'Alessio abbiano cercato di muoversi con discrezione per difendere appunto la loro famiglia. La rottura dunque potrebbe essere ufficializzata a breve per via di una nuova relazione proprio di Anna Tatangelo. Anna Tatangelo nuovamente innamorata dopo Gigi D'Alessio? Secondo alcuni rumors del gossip italiano la causa della fine dell'amore tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio potrebbe essere un altro uomo. Nel corso di questa estate infatti la cantante in un primo momento è stata avvistata insieme a Bobo Vieri, anche se lo scoop è stato poi sopraffatto dalla storia con Costanza Caracciolo. L'uomo però che ha catturato l'attenzione di Anna Tatangelo non era così lontano dalla coppia come possiamo immaginare... Anna Tatangelo dopo Gigi D'Alessio avvistata insieme a Jacopo Anna Tatangelo sembra aver già dimenticato Gigi D'Alessio, ma insieme a chi? L'uomo ad aver attirato l'attenzione della cantante non è un nome famoso, ma bensì qualcuno molto vicino a lei... Anna Tatangelo infatti è stata avvistata alla Milano Fashion Week con la dolce compagnia di Jacopo, ma i due stanno veramente insieme? L'uomo in questione, ovvero Jacopo, è anche il fidato agente della cantante ma non solo... L'agente di Lady Tata è da poco convolato a nozze, diventando anche papà. Che i flash dei paparazzi anche questa volta si siano sbagliati?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp