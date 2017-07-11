Home Intrattenimento Anna Tatangelo fisico da urlo ma il web è in rivolta: troppo magra

Anna Tatangelo fisico da urlo ma il web è in rivolta: troppo magra

di Redazione 11/07/2017

Solo poche ore fa, sono stati pubblicati degli scatti relativi ad Anna Tatangelo che hanno lasciato tutto il popolo del web di stucco. La cantante di origini napoletane Anna Tatangelo, è al centro del gossip a causa della sua forma fisica. Rispetto all'ultima apparizione pubblica, la compagna di Gigi D'Alessio appare visibilmente dimagrita ed il popolo del web tutto, si interroga sul perchè. Dopo la bufala pubblicata online riguardo alle false vacanze in Sardegna la stessa Anna Tatangelo conferma di trovarsi attualmente a Roma per impegni lavorativi. Gli scatti, da lei stessa condivisi su Instagram, fanno parte di quei rari ma sani momenti di relax che la donna si può concedere tra un impegno e l'altro. Da qui, la valanga di commenti. "Cosa ti è successo, sei troppo magra!"; "Bellissima, ma troppo magra". Effettivamente la donna, si presenta con un fisico scultoreo, pronto a far invidia a molti.. eppure nonostante la perfezione del suo fisico, i fans, sospettino ci sia qualcosa che non vada. Il ventre troppo piatto, le gambe non tornite come sempre ed il viso scavato. La cantante, pubblicamente riguardo alla magrezza, al momento preferisce non dar risposte. Ne' smentite di presunti problemi personali, ne' tanto meno dichiarazioni ufficiali su qualcosa che non le stia andando bene. In molti si sono chiesti: problemi con Gigi? Aria di crisi per la coppia? La stessa Anna Tatangelo, solo un mesetto fa, aveva dichiarato ad un noto giornale di gossip che è vero, i due hanno vissuto un periodo di profonda crisi. La crisi però, sembrerebbe essere stata superata alla grande, rimanendo uniti, come Anna e Gigi fanno ormai da svariati anni. Ci sarà un segreto per la longevità del loro rapporto? Insieme hanno superato di tutto. Crisi, giudizi negativi, pregiudizi, tutto ciò che deve sopportare una coppia del loro calibro. Non dimentichiamo che quando Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio ufficializzarono il loro fidanzamento, nessuno ha creduto in loro e nel loro amore.. e invece!

