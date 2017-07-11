Home Intrattenimento Dayane Mello: paparazzata insieme al suo nuovo amore

Dayane Mello: paparazzata insieme al suo nuovo amore

di Redazione 11/07/2017

Dopo i presunti o reali flirt che hanno reso Dayane Mello, una delle protagoniste indiscusse del gossip negli scorsi mesi, ad oggi si torna a parlare dell'ex naufraga sulle cronache rosa. Si dice infatti, che dopo flirt con Stefano Bettarini durante il reality show L'Isola dei Famosi spentosi dopo qualche settimana ed il flirt successivo, ancora più presunto con Stefano De Martino, la bella Dayane Mello abbia perso la testa per un noto rampollo. Chi? Scopriamolo insieme! Dayane è stata avvistata dai paparazzi a Forte Dei Marmi insieme al rampollo appena ventenne Carlo Gussalli Beretta. Il giovane in questione, fa parte della famosissima dinastia che da generazioni e generazioni fabbrica armi. I due, son stati paparazzati mentre erano divertiti nel giocare sulla sabbia come due ragazzini. Un clima di grande complicità tra loro, ha fatto scatenare il web che già grida allo scoop. E' in realtà ancor presto per definire questa una nuova coppia dell'estate. Per la modella 28enne, il nuovo flirt, rappresenterebbe certamente un buon partito rispetto agli standard comuni. Un giovane, del suo calibro.. non dovrebbe lasciarlo scappare! Del resto, se guardiamo indietro al passato, non tanto remoto della giovane brasiliana, non faremo certo fatica a notare le differenze. Rispetto alle love story passate come quella con Stefano Bettarini oppure quella dalla quale ha avuto la bellissima Sofia, tre anni fa, il livello era pressoché nella media. Con la speranza che Carlo Gussalli Beretta possa essere per Dayane Mello la volta buona, seguiremo gli aggiornamenti di questa love story estiva.

