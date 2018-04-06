Home Intrattenimento Maria De Filippi vs Milly Carlucci: "Risponderò come fa lei"

Maria De Filippi vs Milly Carlucci: "Risponderò come fa lei"

di Redazione 06/04/2018

Domani sera andrà ufficialmente in onda la prima puntata del serale di Amici di 17... In occasione della conferenza stampa tenutasi ieri, Nello studio che ospita la fase finale del talent show, non sono Mara da parte dei giornalisti domande relative allo scontro diretto tra amici e Ballando con le stelle. L'affermazione di Maria De Filippi vs Milly Carlucci è stata davvero esemplare: "risponderò come fa lei..." Amici 17 serale anticipazioni, cosa succederà? Come abbiamo già avuto modo di raccontare le cose di passati articoli, proprio questo il Lettera35, questa nuova edizione di Amici 17 serale si presenta già piena di anticipazioni ma completamente diverso da quello che abbiamo avuto negli ultimi anni. Innanzitutto è stata confermata la presenza della giuria questa volta a assegnata a Marco Bocci, Giulia Michelini, Simona Ventura insieme a l'attesissimo ritorno di Ermal Meta. Cambierai invece la gestione delle squadre, dato che non avremo più i coach che guideranno i ragazzi nella fase finale di Amici 17, ma bensì dei commissari esterni: Heather Parisi e Alessandra Amoroso. A Ballando con le stelle, Giovanni Ciacci contro tutti? Ancora una volta Milly Carlucci dove affrontare quello che il suo competitor diretto nei programmi del sabato sera. Finito C'è posta per te Maria De Filippi passa ufficialmente alla conduzione di Amici 17 il serale. I due programmi quest'anno avranno parecchi momenti di suspense, dato che Giovanni Ciacci sembra essere contro tutti a causa della coppia uomo uomo con Raimondo Todaro. A quanto pare il vip e suo ballerino di riferimento non riescono a raccogliere così tanti consensi come si pensava In un primo momento. Dopo il bacio dei membri del gruppo La Rua, Maria De Filippi cosa avrà studiato per superare Ballando con le stelle ogni sabato sera? Maria De Filippi vs Milly Carlucci Come abbiamo accennato poc'anzi, in occasione della conferenza stampa per Amici 17 serale da parte dei giornalisti non sono mancate domande per Maria De Filippi relative a un ipotetico scontro con Milly Carlucci. Qualcuno sul web ironizza dicendo Maria De Filippi vs Milly Carlucci, ma una vera competizione sembra non esistere tra le due conduttrici di casa Rai e casa Mediaset. Maria De Filippi infatti sulla gara a Ballando con le stelle contro Amici 17 avrebbe risposto: "Milly Carlucci? Risponderò come fa lei. Lei dice che non siamo con cornetti e quindi lo dico pure io".

