Annalisa e l’identità misteriosa del nuovo fidanzato

Amadeus lo aveva preannunciato: Sanremo 2021 sarà il festival delle donne. E sono proprio loro le protagoniste della kermesse canora. Arisa con la voce possente e un tailleur rosso fuoco che le sta d’incanto, la giovanissima Matilda De Angelis che si muove sicura su un palcoscenico che fa impallidire anche le star più avvezze alle esibizioni in pubblico. Alzi la mano chi non ha notato la commozione (e le lacrime) di un Fedez visibilmente intimorito.

E che dire delle rosse del festival? Noemi, visibilmente dimagrita e in forma, ci regala un pezzo che è piaciuto tantissimo alla giuria demoscopica. Annalisa dal canto suo non è da meno. La giovane cantante savonese infatti si piazza momentaneamente al primo posto, mentre all’ultimo troviamo la canzone di Aiello.

Sicura di sè, voce cristallina, un look mozzafiato: è veramente in gran forma! Lo scorso anno ci aveva incantato nella serata dei duetti grazie a una versione emozionante del brano Gli uomini non cambiano, cantata con Achille Lauro. Quest’amnno rischia di sovvertire le previsioni dei bookmakers piazzandosi ai vertici della classifica.

Il nuovo amore di Annalisa

Annalisa sta vivendo un momento particolarmente fortunato anche dal punto di vista sentimentale. La cantante è stata legata dal 2014 al 2017 all’autore Davide Simonetta. I due, entrambi originari di Savona, avrebbero addirittura convissuto. La storia finisce senza però incidere sull’amicizia profonda che li lega ″Io e lui eravamo amici, poi abbiamo avuto una storia che ora è finita″ sono le parole lapidarie con le quali la donna ha commentato l’accaduto.

Dopo un periodo in cui le sono stati attribuiti numerosi flirt, la cantante sembra aver ritrovato la felicità accanto a un nuova persona della quale però non si sa nulla. Ci tiene tantissimo a difendere la sfera più privata della sua vita e mantiene il massimo riserbo sull’identità del nuovo fidanzato.

Famiglia, amici e amore sono il suo bagaglio più prezioso e per questo cerca di non esporli al clamore mediatico. Del resto, afferma, al pubblico devono bastare le mie canzoni. E come darle torto! La sua voce voce è una delle più interessanti nel panorama canoro italiano.

Sembra un’eterna ragazzina eppure quest’anno la cantante, che ricordiamo è laureata in Fisica, compie 35 anni. Di acqua sotto i ponti ne è passata da quel lontano 2010 quando si affacciò timidamente nella scuola di Amici. Arrivò seconda, vincendo però il Premio della Critica. Da quel momento in poi non è più fermata. Al Festival di Sanremo ha partecipato ben 5 volte, piazzandosi nelle parti alte della classifica.