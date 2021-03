Sanremo 2021, la canzone di Annalisa è in testa

C’è chi dice che abbia riciclato l’abito, chi invece è impazzito di fronte a una scollatura così generosa da lasciare poco all’immaginazione. Quello che sappiamo con certezza però è che il brano Dieci interpretato da Annalisa è al vertice nella classifica demoscopica che vede al secondo posto un’altra rossa, Noemi, mentre all’ultimo Aiello che pare non abbia convinto il pubblico.

Il volto pubblico di Annalisa

Annalisa scende le scale del Teatro Ariston di Sanremo con sicurezza. La canzone riecheggia tra quelle poltrone vuote, riempiendo con il suo ampio respiro un’edizione anomala, che sfida la pandemia costruendo una realtà in cui c’è ancora spazio per il bello.

E Annalisa insieme a Matilda de Angelis, alla spumeggiante Madame e alle altre donne del festival, contribuisce ad annullare la distanza tra sè e un pubblico assente. E la giuria di sanremo 2021 la premia. Non sappiamo se potrà piazzarsi al primo posto. Certo è che di strada ne ha fatta la giovane cantante savonese da quel lontano 2010 quando si presentò ad Amici di Maria De Filippi.

Figlia di professori, si laurea in Fisica ma il camice non lo ha mai indossato. La musica le scorre nelle vene sin da piccola e il talent di Mediaset le dà la finalmente la possibilità di esprimersi. Arriva seconda ma vince il Premio della Critica.

″Uscita di lì non capivo più niente: mi riconoscevano ovunque, ero tirata da tutte le parti, ubriaca di felicità.″ L’anno successivo esce il primo album e il pubblico la premia. La versione digitale è una delle più ascoltate. Siamo a marzo; in estate la giovane promessa di Amici è diventata già una popstar.

Il 2013 la vede salire per la prima volta sul palco di Sanremo. Da quel momento in poi è inarrestabile. La donna colleziona cinque presenze al festival, un’esperienza cinematografica in ″Babbo Natale non viene da Nord″, prodotto da Maria Grazia Cucinotta e diventa conduttrice televisiva di programmi come Tutta colpa di Einstein – Quelli del Cern, in cui sembra tornare da dove è partita ovvero il mondo della Fisica.

Vita privata

Della vita privata dell’artista non sappiamo molto. Da sempre attenta a difendere la privacy della sua famiglia e dei suoi amici, è stata legata per tre anni all’autore Davide Simonetta. Oggi i rumors la vedono vicina a un nuovo amore.

Secondo i bene informati sarebbe Marian Richero, un deejay bulgaro che da diversi anni collabora con alcune radio di Milano e con il festival di Sanremo. Dal canto suo Annalisa mantiene il massimo riserbo. Le uniche foto private, postate sul suo Instagram, riguardano l’amato micio di casa.