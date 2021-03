Xiaomi Mi 11 5G, presto l’arrivo in Italia del nuovo smartphone

Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale nello scorso mese di febbraio, lo smartphone Xiaomi Mi 11 5G arriva anche sul mercato italiano. L’azienda cinese ha deciso premiare gli acquirenti italiani proponendolo con allettanti sconti e promozioni sul prezzo originale di listino che varia dagli 800 Euro del modello da 8GB+128GB, ai 900 Euro del modello con 8GB+256GB. Scopriamo più in dettaglio sconti e promozioni.

La prima promozione

Questa promozione viene effettuata solamente per i Mi Store appartenenti alla catena del brand cinese ed al sito mi.com ed è valida sino al 7 marzo. Fino a quel giorno i clienti che acquistano lo smartphone hanno diritto alla scelta di un altro prodotto tra Mi Watch, Mi TV 45 43 o Mi Compact Projector, pagando solamente l’importo dell’IVA del prodotto stesso. Per quanto riguarda il sito di Xiaomi, i clienti che acquistano l’Mi 11 5G a partire dalle 13.00 del 2 marzo fino al 14 marzo, riceverà in regalo un Mi Watch, oltre ad ottenere uno sconto di 150 euro rispetto al prezzo di listino. A questo si aggiunge il raddoppio dei punti “Mi Point” utili per ricevere altri sconti su vari prodotti a marchio Xiaomi. Gli acquirenti che desiderassero dare in permuta il loro vecchio smartphone, riceveranno in cambio un coupon di 50 euro che è valido per l’acquisto del nuovo smartphone ma è cumulabile con le altre promozioni. Una offerta che è valida solo ed esclusivamente sul sito. Dalla mezzanotte del 2 marzo lo smartphone, nel modello 8+128GB potrà essere acquistato anche tramite il sito di e-commerce Amazon, usufruendo della possibilità del pagamento in 12 rate senza nessun interesse applicato, oltre ad uno sconto immediato di 150 Euro. Anche per chi acquista lo smartphone su Amazon Xiaomi offre il Mi Watch in regalo.

Xiaomi Mi 11 5G e la grande distribuzione

Lo smartphone top di gamma dell’azienda cinese a partire dall’8 marzo sarà acquistabile anche presso le catene della grande distribuzione e presso i vari operatori telefonici. Fino al prossimo 21 marzo, sia nei negozi fisici e su quelli dell’e-commerce che hanno aderito all’iniziativa del brand cinese, si potrà partecipare ad un concorso che mette in palio un Mi Watch. Per Xiaomi Mi 11 5G la casa cinese offre una garanzia di 2 anni, e la sostituzione gratuita o la riparazione del display entro 12 mesi dalla data di acquisto. I dati tecnici del nuovo smartphone vanno dal processore “Qualcomm Snapdragon 888”, alla possibilità di ricarica wireless, allo schermo da 6,81 pollici. Lo Xiaomi Mi 11 5G è dotato inoltre di una tripla fotocamera posteriore.