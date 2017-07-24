Annullato volo EasyJet per Milano, la compagnia: “arrangiatevi”
24/07/2017
Sono 200 i passeggeri, tra i quali molti studenti minorenni, i quali sono stati bloccati ieri sera a Malta per l’annullamento del volo EasyJet EZY2598 in direzione Milano. L’Enac, ovvero l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, rende noto che la situazione è costantemente monitorata e sta verificando il rispetto del regolamento comunitario di tutela dei passeggeri, previsto in caso di cancellazione dei voli, anche in termini di informazioni e di assistenza. Cosa che non è successo, visto che alcuni malcapitati passeggeri si sono lamentati per le risposte poco carine alle loro domande. Addirittura, pare che siano stati invitati ad organizzarsi diversamente se impossibilitati ad aspettare, ovvero di arrangiarsi. I fatti: il volo della EasyJet era in partenza per sabato sera da Malta e doveva atterrare a Malpensa, Terminal 2, alle 00.50. Sul sito dell’aeroporto è stato annunciato dapprima un ritardo di 3 ore, poi l’annullamento, senza spiegare il motivo di questa decisione della compagnia aerea low cost. Tra i passeggeri fermi a Malta, anche degli studenti minorenni di ritorno da un viaggio studio: la compagnia ha invitato ad attendere o trovare un’altra soluzione per rientrare in Italia, vista l’impossibilità di immediata riprotezione del volo. E in mattinata è stata almeno resa noto il perché il volo della EasyJet è stato annullato e perché dei disagi di ben 200 passeggeri: si tratta di un problema tecnico dell’aeromobile e il problema si è verificato a Milano. Scusandosi per l’inconveniente per mezzo di una nota, la compagnia aerea ha fatto sapere che il suo personale di terra ha fatto tutto quello che era possibile in un giorno di picco di traffico intenso per aiutare i passeggeri, compreso offrire alternative di viaggio e ospitalità gratuita negli alberghi. L’Enac verificherà come sono andate effettivamente le cose.
