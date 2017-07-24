Uomini e Donne Rumors, i nomi ufficiali dei nuovi tronisti
di Redazione
24/07/2017
Uomini e Donne nel mirino dei rumors, lo show sta per prendere forma. Quali sono i nomi ufficiali dei nuovi tronisti? A quanto pare oggi è il giorno perfetto per le indiscrezioni! Il prossimo settembre infatti sul trono potremmo trovare qualche nome già noto nel panorama televisivo italiano. Uomini e Donne comincia a prendere forma tra rumors e anticipazioni varie. Nell'arco delle passate settimane infatti abbiamo avuto modo di vedere che il calderone di Maria De Filippi e la sua redazione è davvero pieno, ma soprattutto ampio. Il prossimo settembre, come ormai noto, tornerà sul grande schermo il trono gay, in questo caso però se da una parte svanisce l'ipotesi Mario Serpa prende sempre più corpo quella di Elettra Lamborghini, desiderosa di trovare una donna coraggiosa e determinata almeno quanto lei. In questo frangente però ecco che arriva una prima lista con i nomi ufficiali dei nuovi tronisti... Chi troveremmo dunque seduto nella fatidica poltrona rossa? Giulia Latini potrebbe saltare il turno, tutto merito di Mattia Marciano? Come stiano le cose tra i due ragazzi non è ancora chiaro dato che secondo alcuni rumors Mattia Marciano figura ancora nella lista dei nuovi tronisti ufficiali.
Uomini e Donne Rumors: tra i tronisti ufficiali anche una tentatrice?Uomini e Donne coming soon... Alcuni rumors vogliono già chiusa e definita la lista dei nomi ufficiale dei nuovi tronisti. Sembrerebbe infatti che il prossimo settembre seduti sulla poltrona rossa potremmo trovare alcuni dei personaggi noti di Temptation Island, tra cui quello della tentatrice Antonella Fiordelisi che è riuscita a mettere in crisi la coppia formata da Nicola Panico e Sara Affi Fella. Nel calderone dei nomi però troviamo anche Selvaggia Roma, ma la ragazza non ha sposato già, oltre che in gran segreto, il fidanzato Francesco?
