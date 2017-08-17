Annuncia il suicidio su Facebook e si uccide: morto Giuseppe Pellegrin

Il coordinatore della Liga Veneta si è impiccato dopo uno stato su Facebook, nessuno ha dato l’allarme

Giuseppe Pellegrin aveva uno stato su Facebook:«Arrivi a un punto della vita in cui ti chiedi se restare o no, io non resto». Nessuno dei 4000 contatti del coordinatore della Liga Veneta ha pensato che quello fosse un messaggio di addio. Pellegrin infatti aveva perso la madre ed era molto triste questi giorni. Il 56enne di Galliera Veneta, il provincia di Padova, si è impiccato all’ingresso del suo maneggio circa 9 ore dopo aver postato quelllo status a caratteri cubitali bianchi su sfondo nero.

Lutto alla Navacho’s farm di Galliera dopo il suicidio di Giuseppe Pellegrin

Pellegrin era un’insegnante di equitazione ed era il presidente della Navacho’s farm dove si praticano delle attività per ragazzi disabili. Come riporta Il Corriere del Veneto, alla vigilia di Ferragosto, la madre del coordinatore della Liga Veneta si era spenta dopo una lunga malattia e anche in questo caso aveva scritto su Facebook di essere distrutto dal dolore.

Quando si è diffusa la notizia del suicidio, tanti amici hanno scritto messaggi di cordoglio, molti di loro gli hanno augurato semplicemente ‘Buon viaggio’. C’è chi non gli perdona il fatto di non avergli nemmeno lasciato il tempo di aiutarlo, e chi non giudica questa scelta estrema che compie solo chi vive un momento di profonda debolezza. Giuseppe Pellegrin poco dopo la morte della madre aveva anche scritto che dal 28 agosto sarebbero cambiate tante cose alla Navacho’s Farm, ma come ha scritto lui stesso ‘non resto’. Notizie di questo tipo non si possono commentare, ci si può solo stringere intorno alla famiglia, rispettando il dolore.