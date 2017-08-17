August blues: come affrontare la tristezza di agosto?

Il mese di agosto per alcune persone è insopportabile: cos’è il disordine affettivo stagionale?

Siamo al giro di boa dell’estate e manca poco meno di un mese al ritorno dell’autunno. Molte persone però si sentono tristi e ansiose. Come è possibile tutto questo? Il sole stimola la produzione di serotonina, l’ormone della felicità, e si svolgono tantissime attività divertenti. Tutto questo però non basta e oggi c’è un nome per quella tristezza estiva simile a quella che assale la domenica sera: august blues. Un team di psicologi intervistati dal sito Science of Us ha spiegato quali sono gli effetti sul nostro cervello e perché ad agosto siamo tristi.

Ricordate i Righeira che cantavano ‘L’estate sta finendo, e un anno se ne va’, non potevano esserci parole migliori per descrivere questa tristezza di agosto. Probabilmente se fate parte di quelli che preferiscono l’inverno, i cappotti e le giornate uggiose, avete già fatto i conti con i sintomi dell’August Blues a Ferragosto, una tipologie di depressione che rientra nei disordini affettivi stagionali. Stephen Fernando, direttore di psichiatria del Westchester Medical Center ha dato un nome alla tristezza di agosto, ribattezzandola appunto August Blues. Il periodo estivo per molti può essere frustrante perché il vero capodanno è settembre, in questo mese infatti si riprendono tutte le attività e si iniziano a tirare le somme di quanto è stato fatto (o meno) durante l’anno solare.

I sintomi dell’August Blues: quando preoccuparsi e cosa fare?

Come per tutte le tipologie della SAD (Seasonal affective disorder) i sintomi devono verificarsi per almeno due settimane. Facciamo un esempio, quando non siamo affetti da August blues o altre tipologie di depressione, le notizie belle ci fanno sentire felici, i disordini stagionali depressivi invece ci portano a vedere tutto nero e a non provare alcun piacere. Non ci sono delle cure specifiche ma solo delle buone abitudini che si possono adottare come approfittare delle giornate di sole per andare al mare, vedere gli amici, fare attività all’aperto e rimandare tutte le decisioni importanti a settembre.