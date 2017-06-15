Home Attualità Ansia da esame di Maturità: i consigli degli esperti per combatterla

di Redazione 15/06/2017

Più la data degli esami di maturità si avvicinano, più l’ansia cresce: è normale e fisiologico avere paura prima di superare una tappa importantissima del proprio corso di studi e della vita, ma se si soffre di un’ansia eccessiva, quasi patologica, bisogna cercare di combatterla o tenerla sotto controllo per non rischiare che la propria prestazione sia scadente e rimediare un voto scarso. Per questo, degli esperti psicoterapeuti hanno voluto dare degli ottimi consigli agli studenti che devono prendere il diploma per mezzo dell’esame di Maturità. L’ansia durante la preparazione e proprio nel momento in cui si effettuano le prove dell’esame di Maturità può essere veramente di ostacolo per la concentrazione e la memoria, in quanto peggiora la performance dello studente. Non è raro assistere a dei casi in cui l’ansia da esame ha praticamente rovinato mesi di preparazione, se non addirittura una carriera scolastica di un ragazzo brillante e dotato dal punto di vista intellettuale, ma che invece si dimostra fragile e sensibile dal punto di vista emotivo. L’ansia è un disturbo che non risparmia nessuno e non è raro che più si è preparati, più si ha una sorta di ansia da prestazione. Uno dei consigli è di non combatterla, bensì imparare a gestirla grazie alla respirazione, ovvero inspirare ed espirare durante la giornata, evitando di pensare sempre negativo. Per debellare l’ansia per la Maturità, lo studente può scrivere un programma di studio per procedere alla sua preparazione in maniera ordinata. Organizzando le giornate non solo alla mole di lavoro e di appunti, bensì tenendo conto delle proprie capacità e di determinati fattori. Per esempio, meglio studiare le materie più ostiche e difficili al mattino, in quanto il cervello è più attivo. Mai studiare la notte o la sera e concedersi mezz’ora al giorno all’aria aperta. Si può fare serata con gli amici, ma senza fare troppo tardi ed è meglio non bere superalcolici. Bere molta acqua o bevande non gassate, cercare di mangiare cibi leggeri e poco conditi. Infine, per superare l’ansia da prestazione per il diploma, è il caso di studiare in un ambiente diverso da dove si dorme, per prendere sonno più facilmente e riposare bene, e spegnare il cellulare durante la sessione di studio, se non addirittura lasciarlo in un’altra stanza: può far perdere la concentrazione e interferire negativamente.

