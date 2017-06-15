Uomini e Donne news Gemma Galgani: vie legali per difendere la sua immagine

E’ diventata il meme dell’affermazione, è famosa grazie al Trono Over di Maria De Filippi e alle liti con l’opinionista Tina Cipollari: lesulla dama di origini torinesisono destinate a rendere calda questa estate 2017, soprattutto ora che pare faccia coppia fissa con. Dopo la batosta presa con Giorgio Manetti e altre storie naufragate, la dama dei due di picche finalmente può godersi il suo Re di Cuori. Peccato che recentemente, Gems ha dovuto tirare fuori le unghie e procedere perper difendere la sua immagine. Anche se Gemma sembra felice accanto a Marco Firpo, alcune nubi nere sono apparse all’orizzonte: non tanto perché il genovese ha più volte dichiarato di non volere una storia con lei ( e poi comunque è tato avvistato sempre con la Galgani), quanto perché è stata usata l’immagine della dama diper sponsorizzare un. Peccato chenon solo non sapeva nulla della serata, ma non ha neanche dato l’autorizzazione per usare le sue foto nella locandina. Per difendere la sua immagine, quindi, ha minacciato di incorrere per vie legali. Per fortuna, tutto si è risolto nel migliore dei modi: gli organizzatori si sono scusati con Gemma, dicendo che hanno appreso il tutto a cose fatte e che è stata loro premura risolvere il problema correggendo le locandine, anche se hanno sottolineato che tra gli ospiti saranno presenti personaggi di Uomini e Donne e del. Su Facebook è scoppiata una mezza polemica per le minacce di Gemma, ma del resto la dama è diventata il simbolo del programma di Queen Mary, oltre ad essere molto richiesta da giornali, programmi televisivi, locali e quant’altro. Chissà se tra un appuntamento, un impegno e altro, magaripotranno fare una apparizione a sorpresa insieme!