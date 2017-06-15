Home Salute Influenza Giugno: sintomi febbre estiva, virus intestinale e rimedi naturali

di Redazione 15/06/2017

L’influenza di giugno è fastidiosa e si presenta sotto forma di virus intestinale negli adulti come nei bambini. E’ bene conoscerne i sintomi e i rimedi naturali per debellarli per non sottovalutare i primi campanelli d’allarme e prendere la tosse e la febbre estiva per un malanno causato dagli sbalzi di temperatura e dall’aria condizionata. Per chi è scettico, se ne faccia una ragione: i sintomi influenzali febbrili non sono una prerogativa dell’inverno e bisogna fare attenzione alla propria salute anche con l’arrivo del caldo. Non sottovalutare i primi segnali della malattia, magari facendosi consigliare dal medico di fiducia, aiuterà a curarsi senza particolari problemi. Quali sono le cause e i sintomi dell’influenza estiva di giugno? Purtroppo l’organismo, proprio in estate, è costretto ad affrontare delle condizioni che lo possono portare alla debilitazione del sistema immunitario e quindi all’arrivo dei malanni estivi. Lo stress che si fa sentire proprio nei momenti di riposo può colpire gli adulti, ma anche i bambini dopo la fine della scuola, o i ragazzi che hanno affrontato gli esami. Oltre a questo, il passaggio dal caldo al freddo del clima dà vita agli sbalzi di temperatura, causando l’attivazione dei virus para-influenzali. Anche se non si è coperti in maniera adeguata e magari si è sudato può far scatenare il famigerato adenovirus. I sintomi dell’influenza di giugno più o meno sono quelli di quella invernali, ma i primi segnali di allarme sono i dolori articolari, il senso di debolezza, malessere generale, febbre, mal di gola, disturbi intestinali e tosse e raffreddore. La cura dell’influenza estiva in vacanza inizia dalla prevenzione, ovvero limitare gli sbalzi termici usando il meno possibile il climatizzatore, specie se si suda molto. I bambini sono le vittime più sensibili, perché hanno un sistema immunitario molto delicato. Inappetenza, spossatezza, stanchezza, tosse secca e mal di gola sono i primi sintomi che, uniti alla febbre, anche poco elevata, devono far prendere provvedimenti ai genitori. Inoltre, sono loro i soggetti colpiti dal virus intestinale: meglio somministrare cibi leggeri e tanta acqua e liquidi, per mantenere il corpo idratato. Niente digiuni, meglio mangiare spesso ma piccole porzioni ed evitare pietanze troppo condite o pesanti. I rimedi naturali suggeriti per combattere alcuni sintomi dell’influenza di giugno sono il miele e il propoli, ma se la situazione dovesse peggiorare, ovvero se la febbre dovesse superare i 38 gradi, è bene contattare subito il proprio medico.

