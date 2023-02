Rihanna rivela di essere incinta durante la sua esibizione al Super Bowl

La spettacolare performance di Rihanna durante l’intervallo del Super Bowl non è stata l’unica cosa a fare notizia: la superstar ha portato con sé un ospite inaspettato.

Rihanna rivela di essere incinta durante l’intervallo del Super Bowl

Rihanna si è esibita durante l’intervallo del Super Bowl, la sua performance è stata elettrizzante, ma il talento della superstar non è stata la sola cosa a fare notizia.

In un’intervista della scorsa settimana, alla cantante è stato chiesto se ci sarebbero state sorprese durante la sua esibizione allo State Farm Stadium dell’Arizona. Lei rispose con: “Sto pensando di portare qualcuno. Non ne sono sicura, vedremo”.

I fan pensavano che stesse parlando di uno dei tanti artisti con cui ha collaborato durante la sua illustre carriera. Alcuni nomi, come Jay-Z, Drake o Eminem, sembravano in linea con la tradizione dello spettacolo di intervallo del Super Bowl.

Ma Rihanna non si riferiva a nessuno di loro, ed è salita sul palco indossando un meraviglioso completo rosso attillato che ha messo in mostra la vera sorpresa: la superstar aspetta il suo secondo figlio.

La cantante potrebbe non aver debuttato con nuova musica durante la sua esibizione al Super Bowl di domenica, ma è comunque riuscita a stravolgere i social media, dove la notizia è circolata immediatamente.

La spettacolare performance di Rihanna al Super Bowl

Indossando una tuta rossa di Loewe, Rihanna è apparsa su una delle numerose piattaforme che si sono innalzate sopra la folla, mentre i ballerini, tutti vestiti di bianco, si sono esibiti sul campo sotto di lei.

La superstar ha cantato numerosi suoi successi tra cui Better Have My Money, Only Girl (In The World) e Where Have You Been, We Found Love, Umbrella e Diamonds. È stato un vero e proprio spettacolo, culminato con un’esplosione di fuochi d’artificio.

Rihanna è riuscita a racchiudere un gran numero di hit in una performance di 14 minuti, cantando i suoi ritornelli più celebri. La setlist dell’esibizione di Rihanna al Super Bowl è stata la seguente: