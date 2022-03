Anticiclone Africano in arrivo in Italia, preoccupano le conseguenze

Si parla spesso di anticiclone africano d’estate. I notiziari straripano di notizie riguardo il caldo anomalo in costante crescita, estate dopo estate. Ciò che preoccupa i meteorologi oggi, però, è la comparsa del fenomeno in oggetto in un periodo decisamente atipico, in grado di portare ad aspre conseguenze climatiche per la penisola italiana. Viene definito “africano” per la sua tendenza a generarsi in aree di alta pressione, site nella zona dell’Africa Settentrionale, dove il deserto del Sahara garantisce una stabilità atmosferica costante. Di natura, ovviamente, calda, l’anticiclone africano viene, come detto, maggiormente avvertito d’estate, ma pare che il fenomeno sia in procinto di manifestarsi nei prossimi giorni.

Anticiclone africano: l’allerta dei meteorologi

Ricoprirà gran parte dell’Italia a partire dal 15 marzo. Stando alle previsioni, il tempo tornerà tranquillo quasi ovunque, fatto salvo per alcune regioni settentrionali e del centro. Arriverà, però, una perturbazione atlantica, a partire da venerdì 18, proveniente da ovest, che condizionerà pesantemente il clima, specie al centro-sud. L’aumento delle temperature potrebbe portare conseguenze drammatiche per alcune regioni del Bel Paese. Dopo un inverno privo di precipitazioni, infatti, la siccità potrebbe rivelarsi dietro l’angolo. Soprattutto il Nordovest d’Italia accusa, già da diverso tempo, una pesantissima mancanza d’acqua che, visti gli ultimi aggiornamenti, non sarà in grado di essere arginata dalle perturbazioni previste per la fine della settimana.

La situazione, segnalano i meteorologi, si presenta allarmante proprio a causa della massiva carenza idrica a cui il Settentrione sarà soggetto. Il rovescio della medaglia, però, mostra uno scenario ideale per passeggiate e lunghe uscite di giorno. L’arrivo dell’anticiclone africano, infatti, favorirà sicuramente le alte temperature e, per questa ragione, avremo modo di godere di temperature che supereranno i 20°C nelle ore diurne, portando tempo caldo e soleggiato praticamente ovunque in Italia. Purtroppo, però, le conseguenze della siccità, come detto, potrebbero rivelarsi gravissime dal punto di vista economico e non solo.