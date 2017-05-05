Home Intrattenimento Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista Italia 2: una coppia è già in dolce attesa?

di Redazione 05/05/2017

Un vero e proprio colpo di scena durante la penultima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2: le anticipazioni del finale del programma più contestato della TV, con protagonisti tre matrimoni combinati da esperti psicologi sta per arrivare e c’è una vera e propria sorpresa, ovvero il coronamento dell’esperimento con una gravidanza: chi sarà la coppia già in dolce attesa? Quella che non ti aspetti. Un aiutino? Lei fa la cantante, lui il gelatiere e hanno passato cinque mesi di convivenza un po’ tormentati, visto che erano a un passo dal divorzio. Questa notizia stravolgerà le loro vite nella puntata finale? Pare che la cicogna stia passando su una coppia partecipante al programma Matrimonio a Prima Vista Italia 2: Wilma e Stefano, così distanti e sul punto di scoppiare, durante la penultima puntata del reality hanno ricevuto una notizia inaspettata: potrebbero aspettare un bambino. La conferma, molto probabilmente, arriverà in occasione dell’ultima puntata dello show di Sky1, che andrà in onda giovedì 11 maggio 2017 alle ore 21.15. Se queste anticipazioni saranno confermate, sarebbe la prima coppia partecipante al reality ad avere un figlio in queste circostanze particolari. Wilma si era recata dal medico per fare degli accertamenti in seguito a dei problemi di salute. Dopo la prima ecografia, il ginecologo e la ragazza hanno scoperto che probabilmente la causa è la dolce attesa. Solo le analisi del sangue potranno confermare le anticipazioni del finale di Matrimonio a Prima Vista Italia 2. Dopo solo 5 mesi di convivenza, Wilma e Stefano potrebbero diventare presto genitori. Wilma è molto preoccupata, mentre Stefano è al settimo cielo, ma basterà questo alla cantante e al gelatiere per rimanere insieme? Non resta che scoprirlo attendendo il finale, previsto per giovedì 11 maggio 2017 alle 21.15 su Sky1 e scoprire se le vite dei due giovani sposini combinati saranno stravolte per sempre, o si è trattato di un falso allarme.

