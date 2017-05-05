Uomini e Donne Rosa Perrotta la scelta, ecco chi ha conquistato la tronista
di Redazione
05/05/2017
Rosa Perrotta la scelta... Uomini e Donne ormai è alle battute finali e dopo Marco Cartasegna, la prossima in scaletta sembra essere proprio la Perrotta rimasta nel programma con due corteggiatori. Da qualche ora infatti sono presenti sul web alcuni rumors che riguarderebbero la ragazza e il suo nuovo fidanzato... Chi ha conquistato la tronista? Rosa Perrotta sarebbe dunque pronto a lasciare definitivamente Uomini e Donne? Il programma di Maria De Filippi ormai sta per volgere al termine e per gli attuali tronisti è dunque tempo di scelte. Marco Cartasegna è stato uno degli ultimi tronisti ad arrivare a Uomini e Donne e uno dei primi ad andar via... Il ragazzo ha confessato di aver trovato finalmente l'amore con Federica Benincà e di essere finalmente felice. Nel frattempo non mancano i guai per Luca Onestini, rimasto con tre corteggiatrici ovvero Giulia Latini, Cecilia Zagarrigo e Soleil Sorge. Il quartetto nell'arco delle ultime settimane ha sempre dominano le scene del mondo del gossip italiano anche se adesso i riflettori sono tutti puntati su Rosa Perrotta... La tronista ha già scelto dunque l'uomo con cui lascerà lo studio? I fan del programma non avrebbero ormai alcun dubbio sulla scelta. Chi abbandonerà gli studio con il cuore infranto tra Pietro Tatrtaglione e Alex Adinolfi? Rosa Perrotta sempre più vicina alla scelta? Sembrerebbe proprio di si, anche se il momento clou del percorso dalla tronista non sarà esente da colpi di scena... Pietro Tartaglione e Alex Adinolfi ormai sono pronti alle loro ultime battute, ma chi tra i due ha affettivamente conquisto la tronista? Secondo alcuni rumors la scelta di Rosa Perrotta sarebbe quasi scontata. Tra i due corteggiatori Alex Adinolfi pare che abbia davvero fatto breccia nel cuore della Perrotta attraverso un gesto sui canali social, sarà effettivamente lui il protagonista della scelta?
Articolo Precedente
Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista Italia 2: una coppia è già in dolce attesa?
Articolo Successivo
Stefano De Martino Instagram: spunta un tatuaggio sul collo, cosa significa?
Redazione