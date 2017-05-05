Claudio Sona cantante su Instagram, nuova dedica per Mario Serpa?
di Redazione
05/05/2017
Claudio Sona cantante su Instagram? L'ex tronista di Uomini e Donne non smette di stupire i suoi fan sui social network. Pochi minuti fa nelle storie Instagram è apparso un nuovo video con un'esibizione di Sona, quello che adesso i ClaMario si chiedono: la dedica ancora una volta è indirizzata a Mario Serpa? Claudio Sona e Mario Serpa continuano a essere i protagonisti indiscussi del mondo del gossip. I due ragazzi, protagonisti del primo Trono Gay di Uomini e Donne, stanno per tornare insieme o no? Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di leggere diverse news che parlano appunto di un possibile riavvicinamento, anche se ancora non è ben chiara quale sia la verità. L'unica certezza al momento che riguarda Claudio Sona e l'ormai ex fidanzato Mario Serpa riguarda la loro agenda lavorativa. Secondo alcuni rumors infatti i due sarebbero pronti per partire dopo l'estate con nuovi impegni televisivi. Claudio Sona, insieme a Giulia De Lellis, sarebbe sempre più vicino al Grande Fratello Vip mentre Mario Serpa è tra i candidati del nuovo Trono Gay che partirà a settembre. Nel frattempo però non mancano i vari avvistamenti, i due ex fidanzati nelle ultime settimane sarebbero stati pizzicati insieme più volte. Oggi Claudio Sona ha pubblicato una nuova storia Instagram che alimenterebbe l'ipotesi secondo cui potrebbe esserci un ritorno di fiamma con Mario Serpa... Nel video, già diventato virale sul web, Claudio Sona si lascia andare ad una piccola esibizione di Descapito, il tormentone di questa primavera 2017. Un nuovo modo di attirare l'attenzione dell'ex fidanzato?
