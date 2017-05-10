Home Intrattenimento Anticipazioni Pechino Express 2017 cast: nuovi concorrenti e vecchi ritorni

di Redazione 10/05/2017

La nuova edizione di Pechino Express è vicina e finalmente, grazie a Sorrisi e Canzoni TV, ci sono delle ghiotte anticipazioni riguardo al cast ufficiale: sono mesi che non si fa altro che parlare dei nuovi presunti concorrenti del reality-show condotto da Costantino Della Gherardesca. Ci saranno vecchi ritorni, come le amatissime Lory Del Santo e Tina Cipollari, oppure l’adventure game sarà incentrato solo sulle nuove coppie? Ecco quali sono i concorrenti in gara di Pechino Express 2017 e dove sarà ambientato in questa edizione che si preannuncia epica e che andrà in onda, come di consueto, su Rai 2. Le anticipazioni di Pechino Express 2017 parlano chiaro: il programma condotto da Costantino Della Gherardesca sarà ambientato in Asia, precisamente nelle Filippine, in Taiwan e in Giappone e le coppie di concorrenti dovranno affrontare sfide on the road per arrivare alla meta e vincere. Le registrazioni prenderanno il via in estate, mentre la messa in onda su Rai2 avverrà a settembre. Negli ultimi mesi si parlava di vecchi ritorni nel cast e pare proprio che la prossima edizione vedrà veterani contro novellini. Le coppie del cast ufficiale di Pechino Express 2017 sono quattro: Rocco Giusti e Francesco Arca; Rafael Amargo e Olfo Bosé; Antonella Elia e Jill Cooper e infine Guglielmo Scilla alias Willwoosh e Alice Venturi. Volti noti e meno noti che nel bel mezzo della gara dovranno scontrarsi con altre persone, ovvero Lory Del Santo, il giovane rapper Achille Lauro e Aida Yespica. Antonella Elia e Aida avevano avuto un alterco pesante all’Isola dei Famosi, ci sarà il bis anche a Pechino Express?

