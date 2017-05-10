Home Intrattenimento Giulia De Lellis e Andrea Damante Instagram: paura a Dubai

di Redazione 10/05/2017

Non c’è pace per Giulia De Lellis e Andrea Damante: la coppia più al centro dell’attenzione uscita dal Trono Classico di Uomini e Donne è molto seguita su Instagram e sui social, tanto che Giulia ha aperto un canale Youtube per consigliare le sue followers su make-up e outfit. Del resto, la moda è sempre stata la sua passione e non per niente, a inizio anno, è diventata anche disegnatrice di una linea di costumi da bagno che ha promosso a Zanzibar. Dopo questo impegno, i Damellis hanno deciso di staccare la spina e di godersi del meritato relax volando a Dubai, ma la vacanza si è trasformata in attimi di paura per la coppia lanciata da Maria De Filippi. I Damellis a Dubai hanno avuto paura: la coppia del Trono Classico di Uomini e Donne, secondo i post sui loro profili Instagram, hanno subito un furto a Dubai quando ancora erano in aeroporto. Nulla di grave secondo il D.J., una tragedia per Giulia, visto che sono stati rubati i suoi preziosi costumi. La modella di Pomezia nonché ex corteggiatrice di UeD ha dovuto così comprare dei bikini una volta arrivata in hotel per poter continuare la vacanza: delusi chi la immaginava a prendere il sole in topless o in nudo integrale. Anche se questo piccolo imprevisto a Dubai ha fatto arrabbiare Giulia De Lellis, i panorami mozzafiato e la presenza del suo fidanzato Andrea Damante continuano a vivere questi giorni di relax senza pensieri: la coppia, sempre impegnatissima, nonostante conviva da molto, lamenta sempre di non avere abbastanza tempo per stare insieme. La vacanza a Dubai, anche se breve, sarà un pretesto per rinforzare un legame già solido nonostante i maligni e per riempire di foto i rispettivi profili Instagram, per la gioia dei followers. La temperatura in quei luoghi è già alta, i Damellis contribuiranno a mantenerla tale?

