Anticipazioni Pechino Express 2017: svelati altri due concorrenti

A settembre partirà la sesta edizione del reality di Rai2 Pechino Express e il blog di Davide Maggio ha fornito ai fan delle ghiotte anticipazioni, svelando di fatto il nome di altri due concorrenti: si tratta di madre e figlio, ovvero di Cristina Egger e Alessandro Egger. I due lavorano nel mondo della moda: lui è un giovane modello per Dolce e Gabbana, ma ha lavorato anche come attore e precisamente su Dea Kids per la serie televisiva The Band, oltre a qualche apparizione nelle fiction I Liceali e Un Medico in Famiglia. Entrambi sono pronti per partecipare a Pechino Express 2017, il reality adventure condotto da Costantino Della Gherardesca.

Alessandro Egger, nuovo concorrente di Pechino Express 2017, secondo le ultime anticipazioni di Davide Maggio sarà in coppia con sua madre, Cristina Egger, una nota fashion manager e amica molto intima del nobile Emanuele Filiberto di Savoia, che tra le altre cose è stato uno dei primi conduttori di questo reality adventure. Inoltre, la Egger è la Dama dell’Ordine dinastico dei Savoia.

Cristina e Alessandro Egger si aggiungono agli altri concorrenti ufficiali di Pechino Express 6: Marcelo Burlon e Michele Lamanna, Ema Stockolma e Valentina Pegorer. Al momento non è stato ancora svelato alcun concorrente vip di peso, anche se in base alle anticipazioni di Pechino Express 2017 circolate in queste ultime settimane sul web, pare che ci sarà anche Lory Del Santo in veste di guest star in una puntata insieme ad altri ex concorrenti molto amati dal grande pubblico. Nessuna news riguardo il ritorno sul luogo del delitto di Tina Cipollari, ma una dichiarazione lasciata dalla stessa Vamp non ha lasaito spazio ai dubbi: con la partenza anticipata di tre settimane, Tina non poteva certo muoversi a causa di impegni con Selfie e con Uomini e Donne. Questa mancanza della nota opinionista segnerà un calo di ascolti per il reality adventure?

