Esami di matutità, Miur refuso sul sito subito corretto

di Redazione 20/06/2017

Questa mattina, 20 giugno, in tutti i Licei italiani è cominciata la prova di Maturità con la prova scritta di italiano, ma la vigilia è stata scossa da un errore 'mostruoso' comparso sul sito del Ministero dell'Istruzione. Nelle pagine del sito web che il MIUR ha dedicato agli esami è apparsa la scritta “Traccie prove scritte”, con una evidente 'i' in più. L'errore è rimasto in rete un tempo sufficiente per essere fotografato e diffuso su tutta la rete prima che qualcuno al Ministero si accorgesse dell'errore e rimediasse. Troppo tardi però, perché ormai il danno era fatto scatenando una bufera mediatica tra battute ironiche e critiche pesanti per la mancanza di controlli da parte di chi ha in mano l'istruzione dei giovani italiani. La correzione è arrivata abbastanza in fretta, ma solo nella serata di ieri è arrivato anche un comunicato ufficiale da parte del Ministero dell'Istruzione che ha individuato il colpevole. Si tratterebbe di un fornitore esterno che aveva impostato le pagine web in questione e cura l’inserimento dei contenuti sul sito. Un errore di battitura che non doveva succedere, soprattutto sulla pagina che parla degli esami e quindi è cliccatissima. Ma al MIUR assicurano che dal fornitore è già arrivata una lettera di scuse per l'inconveniente che ha procurato un chiaro danno d'immagine al Ministero. Oggi però è meglio che i ragazzi impegnati nell'esame facciano attenzione alle tracce, senza la 'i'.

