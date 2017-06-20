Dieta salva esami di Maturità: gli alimenti promossi e bocciati

Per tutti gli studenti impegnati a sostenere a breve l’esame di Maturità, ecco la dieta salva esami con gli alimenti promossi e bocciati stilata da professori severissimi, ovvero la Coldiretti. Un aiuto per vincere l’ansia e la preoccupazione e per sentirsi leggeri durante le varie prove d’esame per il diploma. Grande protagonista la frutta, che aiuta a rilassarsi e a combattere il caldo che disturba lo studio, mentre bere caffè è un errore madornale: questo alimento provoca agli studenti eccitazione, ansia e insonnia. Non dormendo, il maturando perde concentrazione e serenità, rischiando non solo di rimediare un brutto voto, bensì tutta la propria carriera scolastica.

Oltre alla frutta, come cibi promossi dalla Coldiretti per la dieta salva esami di Maturità vediamo gli alimenti ricchi di sostanze rilassanti, come pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, cipolla, formaggi freschi, yogurt, uova bollite, latte caldo, frutta dolce e infusi al miele: favoriscono il sonno e aiutano l’organismo a rilassarsi per affrontare con l’adeguata energia questa prova scolastica. Da evitare assolutamente oltre al caffè anche patatine in sacchetto, salatini e cioccolato perché provocano insonnia e agitazione. Guai a praticare il digiuno o a mangiare cibi pesanti proprio la vigilia della prima prova d’esame: meglio una cena leggera e andare a letto presto.

Promossi e bocciati anche tra i condimenti: quelli ricchi di sodio sono banditi, per cui via curry, pepe, paprika, dado da cucina e il sale. Per stimolare la serotonina e favorire un buon riposo, ci vuole per lo studente in crisi da vigilia di esami di Maturità un bicchiere di latte caldo prima di andare a letto. Diminuisce l’acidità gastrica e attenua insonnia e nervosismo. Ma la dieta salva esami contempla un dolcetto per compiacere i maturandi golosi e per una positiva azione antistress: infusi e tisane dolcificate con miele creano relax e piacere distensivo, oltre a una reazione più pronta in caso di domande trabocchetto degli esaminatori.