Anticipazioni puntata speciale Uomini e donne: trono classico o trono over in prima serata?

Uomini e donne in prima serata: quando andrà in onda la puntata speciale?

Importanti novità per Uomini e donne, la formula serale piace ai telespettatori e Maria De Filippi ha deciso loro di regalare una nuova puntata. Top secret la data e anche i protagonisti principali. Lo scorso anno Uomini e donne è andato in onda per la prima volta in prima serata il 3 giugno 2016 ed è stata dedicata a Giorgio e Gemma, la coppia del trono over che ha regalato tantissime emozioni ai fan. Dopo quella prova sono seguite le Olimpiadi della tv che non hanno riscosso lo stesso successo e sono state aspramente criticate.

Davide Maggio però ha annunciato che presto arriverà sui nostri schermi una nuova puntata di Uomini e donne in prima serata. Noi siamo convinti che parteciperanno le coppie del trono classico dell’edizione 2016-2017 anche se è tutto top secret. Le prime indiscrezioni si concentrano solo sulla messa in onda che presumibilmente dovrebbe essere a giugno, forse prima dell’inizio di Temptation Island 4. E se questa volta la protagonista fosse di nuovo Gemma Galgani che sembra aver trovato finalmente l’amore? Marco Firpo ha fatto un gesto inaspettato, ha donato alla dama le sue chiavi di casa. Giorgio Manetti invece è ancora libero perché nessuna donna è riuscita a rubargli il cuore.

La prossima estate sarà molto importante per tutte le coppie nate a Uomini e donne forse qualcuno sceglierà di mettere a dura prova la relazione partecipando a Temptation Island 2017, ma ad oggi è ancora difficile capire quali saranno le prossime mosse di Maria De Filippi per la programmazione estiva. Continuate a seguire le nostre news e anticipazioni sulla puntata speciale di Uomini e donne.